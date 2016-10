Video: Robbie Williams vihastas venelasi

Videol on kuulda pala «Party Like a Russian», mis pärineb Williamsi uuelt albumilt «Heavy Entertainment Show», kuid venelaste arvates on neid selles videos stereotüpiseeritud ja osa Vene väljaandeid kirjutas, et Robbie Williamsil tuleks keelata Venemaal kontsertide andmine, edastab The Guardian.

Williamsit on kuulda laulmas vihjega nii Venemaa kultuurile, ajaloole, tsaar Nikolai II usaldusalusele Grigori Rasputinile kui president Vladimir Putinile. Lisaks on vihjeid Sergei Prokofjevi balletile «Romeo ja Julia». Lauljat ümbritsevad videos pidevalt baleriinid.

Venemaa riiklik telekanal Vesti teatas, et Williams üritab vene teemaga «end päästa», sest ta populaarsus on languses.

Vene tabloid Life arvas, et Williamsit ei tohiks enam Venemaale esinema lubada, kuna ta naeruvääristas venelasi.

Oligarhi Mihhail Hodorkovski nõunikuna töötanud Roman Popkov sõnas, et Robbie Williamsi video on rämps, kuna ülistatakse korrumpeerunud eliiti ja sellel ei ole midagi tegemist vene iidsete kultuuritavadega.

Mitmed mediaallikad spekuleerisid, et kas Williams viitas meelega Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Muusik kaitses end Twitteris selgitades, et ta rõhub oma laulus faktile, et venelased oskavad pidutseda ja see on kõik.

On ka neid venelasi, kellele Williamsi pala meeldib. Üks neist on 1980. aastatel kuulsaks saanud popstaar Juri Loza, kes peab venelaste teemalist pala ja videot suurepäraseks.

Poliitik Maria Baranova arvates stereotüpiseerib Williams vaid väikest hulka venelasi, kuid mitte kõiki.