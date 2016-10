Pildid ja video: «prügimees» kannab ühe kuu enda tekitatud prügi kaasas

Fotokonkurss: kellele prügi, kellele tõeline varandus

Prügi tähendus on ajas muutuv. Kui keskajal kaotas kallis peeker purunedes väärtuse, siis tänapäeval saame leitud kilde kokku kleepides «üle prahi» eseme. Kolikambritest, pööningutelt või prügi seast võib sageli leida ära visatud asju, mida hiljem vägagi hinnatakse. Mõned leiud on nii hinnas, et on väärt suisa muuseumis talletamist, nagu tõestab Tartu linnamuuseumis avatud näitus «Ajaloo prügikastist ajalukku. Jäätmed, teadus ja äri keskajast tänapäevani».