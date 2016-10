Juubelisära ja noored talendid! Tallinn Fashion Weeki piletimüük on alanud

TFW sügisese põhiprogrammi etendustel saab näha nii legendaarsete Eesti moedisainerite loomingut kui ka uuemate tegijate värsket rõivakunsti, samuti astuvad moenädala lavalaudadel üles mitmed tuntud Eesti kaubamärgid ning Kuld- ja Hõbenõela auhindadele nomineeritud disainerid. Lisaks TFW põhietendustele on Kultuurikatla Katelde saali üles seatud ERKI Moeshow parimate palade näitus, mille külastamine on kõigile tasuta.

Tallinn Fashion Weeki koduks on sel aastal Kultuurikatel

Juba teist hooaega järjest võõrustab TFW moepublikut Kultuurikatel - Tallinna kaasaegseima kultuurisündmuste toimumispaiga Black Box saalis saab nelja päeva jooksul näha Eesti moedisainerite kõige värskemaid kollektsioone. "Kevadine moenädal tõestas, et Kultuurikatel on ühes Black Box saaliga Tallinn Fashion Weeki toimumiseks ainuõige koht, sest selle suurus ja asukoht on sobilikud nii disaineritele kui moenädalat külastavale publikule," kommenteerib Anu Kikas, Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja.

Moenädalat ehib juubelisära

Tallinn Fashion Week pidutseb sel sügisel kümnenda juubeliaasta tähesäras, olles seejuures suurem ja võimsam kui eales varem. Lisaks kohaliku moeparemiku etendustele väisab seekordset moenädalat ka mitu rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti moedisainerit, esitledes oma kollektsioone kodumaa pinnal vaid TFW raames. Suurejoonelise moenädala lõppakord kuulub aga meestemoele - laupäeval, 22. oktoobril paneb sügisesele Tallinn Fashion Weekile väärika punkti Baltmani 25 aasta juubelietendus.

Tähtsate juubelite sekka mahub seekordse TFW ajal ka Kuldnõel, mille esimesest auhinnatseremooniast möödub peagi 20 aastat. Eesti moedisaini auhind Kuldnõel antakse silmapaistvale moedisainerile või kaubamärgile loomingulise järjepidevuse eest vähemalt viie viimase aasta vaates, pidades silmas kollektsioonide kvaliteeti ja funktsionaalsust, ajakohasust ja ilu, müügiedu ja ekspordivõimekust. Hõbenõel antakse välja viimase aasta säravaima panuse eest meie moeellu - see on auhind julge pealehakkamise, erakordse ettevõtlikkuse, originaalse idee ja energilise teostuse eest. Käesoleva aasta Kuldnõela nominendid on Lilli Jahilo, Kristel Kuslapuu ja Thea Pilvet-Martinson kaubamärgiga Althea, Hõbenõela nominendid on Kätlin Kikkas kaubamärgiga KÄT, Margit Peura kaubamärgiga Whitetail ningRoberta Einer. Eesti mainekaima moeauhinna üleandmistseremoonia toimub 19. oktoobril kell 20 Kultuurikatla Black Box saalis.

ERKI Moeshow noored talendid

Lisaks TFW põhiprogrammile on kõik huvilised oodatud väisama ERKI Moeshow nelja parima disaineri kollektsioonide näitust, mis on üles pandud Kultuurikatla Katelde saali ning mille külastamine on kõigile tasuta. Oma kollektsioone eksponeerivad TFW ajal toimuval näitusel Anni Kivisto, Elisabetta Silvestri, Évgeniya Dolgopolova ning kevadise ERKI Moeshow võitja Mariliis Niine.

Tallinn Fashion Weeki programm

Kolmapäev 19.10

18.00 Gita Siimpoeg, Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid: Raili Nõlvak, Kokomo Collection

20.00 Samsung Galaxy esitleb: Kuldnõel

Neljapäev 20.10

18.00 Anu Hint, Katre Arula

19.30 Iris Janvier

21.00 Piret Ilves, Diana Arno

Reede 21.10

18.00 Marimo Fashion, Mammu Couture

19.30 Liivia Leškin, Vilve Unt

21.00 Kirill Safonov, Year by Raivo Holm

Laupäev 22.10

18.00 Kriss Soonik

20.00 Baltman: Born Fearless

Pileteid etendustele on võimalik osta Piletilevist.

Tallinn Fashion Week toimub 19.-22. oktoobril Kultuurikatla Black Box saalis. Sügisese Tallinn Fashion Weeki peasponsor on Absolut ning moenädala ametlikuks soengupartneriks on Kevin.Murphy. TFW toimumist toetavad ka Samsung Galaxy, J.P. Chenet, Oriflame, Goldtime, ABC King, Tallink Hotels ja RGB. Kuldnõela ja Hõbenõela auhinnad annab üle Estonia Resort Hotel & Spa.