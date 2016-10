Soomlase elektriarvel oli «peenisetasu» 11,79 eurot

Energiafirma Vattenfall saatis 30-aastasele mehele arve juuli ja augusti elektritarbimise kohta, edastab iltalehti.fi.

«Naersin ja helistasin siis Vattenfalli klienditeenindusse, kuid järjekord oli pikk ja ma ei viitsinud oodata. Võtsin eelmiste kuude arved ette ja hakkasin võrdlema, et mis see «peenisetasu» tegelikult olla võib. Ilmnes, et varasematel kuudel oli see abonenttasu. Tegemist oli näpuveaga või keegi selle firma töötajatest tahtis nalja teha,» lausus soomlane.

Vattenfalli pressiesindaja Sirpa Aula teatel on selline kirjaviga 11 kliendile saadetud arvel.

«Tegemist võib olla sellega, et arvete tegemisel läksid tähed segamini. Tarbitud elektri kogust ja arve summasid kontrollitakse enne kui kliendile saadetakse,» selgitas pressiesindaja.

Aula sõnul tänavad nad klienti, kes viga märkas ja neile sellest teada andis.

Kuituneni sõnul maksis ta «peenisemaksu» koos ülejäänud elektritasudega korralikult ära.

Soomlane näitas humoorikat elektriarvet sotsiaalmeedias sõpradele.