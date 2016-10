Sisekujundajat mõnitanud Saudi printsess pääses vastutusest, ihukaitsja pidi kohtu ette astuma

Kui varem teatati, et meediakajastusse sattunud naine oli printsess Amera al-Taweel, siis nüüd ilmnes, et see oli Saudi Araabia kuninga Salmani ainus tütar, 42-aastane Hassa al-Sudairi.

Printsess sattus raevu kui nägi, et sisekujundaja tegi ta korterist nutitelefoniga fotosid ja arvas, et mees tahab need müüa kõmumeediale. Ta lasi turvameestel mehe läbi peksta ning ta käed ja jalad kinni siduda. Printsess nõudis siis, et mees ta jalgu suudleks.

Vihane printsess sõnas siis turvatöötajatele: «Te peate selle koera tapma. Selline koer ei ole elu väärt».

Meest hoiti printsessi korteris mitu tundi kinni, kuid siis lubati tal minna. Sisekujunda pöördus politsei poole, näidates oma vigastusi ja nõudis, et politsei juhtumit uuriks.

Prantsuse politsei arreteeris printsessi, kuid kuna tal on Saudi Araabia kuningliku perekonna liikmena diplomaatiline puutumatus, siis vabastati ta kiiresti. Printsessi eest pidi kohtu ette astuma ta ihukaitsja, printess ise olevat aga Saudi Araabiasse tagasi lennanud.

Ihukaitsja sõnas kohtus, et kuulis printsessi karjuvat ja ta läks tööandjale appi. Mehe teatel tuli tal sisekujundaja niiöelda kahjutuks teha ja ta üritas võimalikult vähe jõudu kasutada.

Ihukaitsja advokaadi Elie Hatemi teatel oli printsessi ruumikas korteris kohal üle 20 inimese, kuid kuna sisekujundajat peeti ohtlikuks, siis mitte keegi neist ei sekkunud intsidenti.

Politsei esindaja sõnas kohtus, et kanntada saanu kehal oli näha peksmisjälgi ja need on kindel märk tema vastu kasutatud vägivalla kohta.

Kuna Saudi Araabia kuninglik pere ja teised sellest riigist pärit jõukad toovad Prantsusmaale palju raha sisse, siis pigistab Prantsuse politsei sageli nende üleastumiste või seadusrikkumiste suhtes silma kinni. On teada juhtumeid, milles rikkad araablased on kas ametnikud või korrakaitsjad ära ostnud ja karistusest pääsenud.