Seitsmeaastase Bana tviit Aleppost: oleme ikka elus

Seitsemaastase Bana sõnul on ta pommitamiste ja teiste sõjakoledustega harjunud, kuid aeg-ajalt on midagi, mis ta segadusse ajab. Näiteks arvas tüdruk, et on hommik ja päike tõusis, kuid tegelikult langesid Ida-Aleppos, kus nad elavad, fosforpommid, mis ümbruskonna süütasid.

Nädal tagasi avaldas tüdruk sotsiaalmeedias pildi, millel on teda näha istumas kodus laua taga ja lugemas lasteraamatut. Juures oli tekst, et lugedes unustab ta sõja.

Süüria kunagine suurlinn Aleppo on osalt valitsusvägede ja osalt mässuliste käes. Viimastel nädalatel on linna agaralt pommitanud valitsusvägesid toetav Venemaa ning Aleppo elanike sõnul nad ei tea, kui kaua neile elupäevi antud on.

ÜRO andmetel on iga päev pommitatavas Aleppos sadu tuhandeid inimesi, sealhulgas umbes 80 000 last, kes ei ole sealt põgeneda saanud. Õhurünnakutes on hukkunud tuhandeid elanikke, sealhulgas sadu lapsi.

Bana ja ta ema tviidivad inglise keeles, et maailmale anda teada, mis Aleppos toimub ja et nad on veel elus. Peres on lisaks Banale veel kaks väiksemat last, viiene Mohamed ja kolmene Noor, kelle elu samuti Twitteris kajastatakse.

Bana üks värskemaid sõnumeid oli: «Tere hommikust Aleppost, oleme seni elus».

Süüria tüdruku ja ta ema kirjutised on muutunud aina populaarsemaks, samas on osa nende tviitidest väga karmid, kuna nad teatavad neis, et on kaotanud mitu pereliiget, sõpru ja tuttavaid.

Ema sõnul ei ole sõja tingimustes üles kasvavad lapsed sellised, nagu on rahu tingimustes kasvavad lapsed ning ta näeb kogu aeg seda oma laste pealt.

«Mu lapsed on näinud kõike, mis kaasneb sõjaga. Bana kaotas sõbra, ta koolimaja pommitati ja ta elab pidevas hirmus. Ühesõnaga, ta on näinud elu karmimat poolt piisavalt,» teatas ema.

Aleppo elanikud, kaasa arvatud Alabedi pere, peavad hakkama saama väga vähesega. Päikesepaneelid annavad mõningal määral elektrit, kuid toitu, ravimeid ja puhast vett on hakanud nappima ning humanitaarsaadetised ei jõua pommitamiste tõttu õigel ajal linna.

Bana ja ta ema kirjutised on populaarsed, kuid samas on neid, kes peavad nende kirjutamist eputamiseks ja propagandaks. On ka neid, kelle arvates ei ela pere sõjakeerises Aleppos, vaid kuskil rahulikumas paigas. Samas on ema suhelnud Skype`i vahendusel BBC ja CNNiga ning taustal on kuulda sõjategevuse müra.

Karmi kriitika osaliseks on saanud need tviidid, milles süürlanna kritiseerib Süüria valitsust, president Bashar al-Assadit ning Venemaad ja selle riigi presidenti Vladimir Putinit, kuna need kaks jõudu on Aleppo õhurünnakute taga.

Ema teatel unistab ta, et lastel oleks turvaline elu, kuid ta ei taha lahkuda oma kodumaalt Süüriast ja kodulinnast Aleppost ning saada põgenikuks.

«Minu vanemad on siit pärit, ka mina olen siit pärit. Süüria on meie kodumaa ja me ei lahku siit,» teatas Fatemah Alabed.

