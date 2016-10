USAs peeti kinni rannas läbipaistvast kilest bikiine kandnud mees

Cedar Runist pärit 59-aastast Stephen Wojciehowskit süüdistatakse ensepaljastamises ja ebamoraalsuses, edastab nj.com.

Beach Haveni politsei uurib, miks mees kasutas Ocean Street rannas olles kliest bikiine. Korrakaitsjad said mehe kohta rannasolijatelt mitu teadet, et rannal on kummaline ja liiga alasti mees.

Uurimine näitas, et mees käis rannas kahel päeval kilest valmistatud bikiinidega, ta suguelundid olid läbi selle näha ja see ärritas teisi rannas olnuid. Millegipärast oli ka mehe rinnaosa kilega kaetud.

Politsei pidas Wojciehowski kinni, kuid vabastati kautsjoni vastu kuni kohtuni.

Beach Heaveni politsei tänas rannas olnud inimesi, kes end paljastanud mehest teada andsid.