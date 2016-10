Video: Gobi kõrbest leiti üks suuremaid hiidsisalike jalajälgi

106 sentimeetri pikkune ja 77 sentimeetri laiune jälg asub geoloogilises ladestuses, mis tekkis 70 – 90 miljonit aastat tagasi, edastab AFP.

Jalajälje põhjal sai oletada, et selle jätnud loom võis olla üle 30 meetri pikk ja 20 meetrit kõrge.

«Tegemist on haruldase ja väärtusliku fossiiliga, mis on võrdlemisi suur, ulatudes üle meetri. Näha on ka küünisejälgi,» teatas Okayama ülikool.

Jaapani paleontoloogi Shinobu Ishigaki juhtimisel viiakse piirkonnas läbi uurimine, millega loodetakse leida ka hiidsisalike fossiliseerunud luid.

Ishigaki lasi end koos jäljega jäädvustada ja fotol on näha, et jälg moodustab üle poole tema pikkusest. Tegemist on ühe suurema hiidsisaliku jalajäljega, mis kunagi leitud on.

Teadlaste sõnul annab jälg uut informatsiooni titanosuruste liikumise kohta.