Millised ehted Kim Kardashianilt Pariisis rööviti?

Väidetavalt said röövlid kätte ka sõrmuse, mille väärtus on ligi viis miljonit dollarit ning mille disainis Kardashiani abikaasa, muusik Kanye West, edastab Daily Mail.

Kanye West kinkis selle sõrmus oma naisele möödunud kuul ning Kim Kardashian oli sellega pidevalt meedia vaateväljas.

Pariisi politsei ega Kardashianite pere ei ole paljastanud, millised hinnalised ehted röövlite kätte langesid, kuid kõmufotograafide fotodel, mis on tehtud enne röövimist Pariisis, on staari näha kandmas erinevaid ehteid.

Politsei andmetel said röövlid kätte ehteid 6,7 miljoni dollari (kuus miljonit eurot) väärtuses, kuid see summa on suurem, kuna Kardashian ei mäletanud kõiki kaasavõetud ehteid.

Kõige väärtuslikum olevat nimetatud sõrmus, millel on 20-karaadine smaragd. See sõrmus olevat hinnalisem, kui Kanye Westi poolt Kim Kardashianile 2013. aastal kingitud kihlasõrmus, millel on 15-karaadine vääriskivi ja mille hind on umbes 1,6 miljonit dollarit.

Kinnitamata andmetel kuulub kahe sõrmuse komplekti ka kaelakee, mille väärtus on umbes neli miljonit dollarit. Lisaks olevat staaril Pariisis kaasas olnud kullast ja väikeste vääriskividega hambakaunistused.

Veel olevat staaril Pariisis kaasas mitu kuldkeed, millised samuti kinkis talle ta abikaasa Kanye West. Need ehted disainis West koostöös kuulsa juveliiri Jaco Araboga. Keede väärtus ei ole teada, kuid Arabo ehete hinnad algavad mitmetuhandest dollarist.

Kim Kardashianil on harjumus riputada endast sotsiaalmeediasse pilte, millel ta kannab kalleid ehteid. Uurijate arvates võisidki need paljastused röövlid kohale meelitada.

Pariisi politsei teatel sisenesid maskides ja relvastatud röövlid, kes olid riietunud politseinikeks, Pariisis Kim Kardashiani elukohta, uimastasid ihukaitsjad, sulgesid läbipekstud staari vannituppa ja viisid ehtekarbis olnud ehted kaasa.

Staaripaari lapsed, kolmene tütar North ja kümnekuune poeg Saint on emaga Pariisis ja magasid röövi ajal samas korteris.

Politsei küsitles kõmufotograafi, kes Kim Kardashianit Pariisis igal sammul pildistas. Ta pääses politsenikuks kehastudes restorani, kus pere einestas, kuid ta ei osutunud ehteröövliks.

Prantsuse politsei jätkab USA staari ehete otsingut ja üritab röövlid tabada. Pariisi linnapea Anne Hidalgo mõistis röövi hukka ja avaldas ameeriklannast staarile toetust.