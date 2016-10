Amon Amarthi kontserdi erikülaliseks on Grand Magus Rootsist

Grand Magus on Stockholmist pärit riffirocki mängiv trio, kelle loomingus on äratuntavad mõjutused ansamblitelt Black Sabbath, Deep Purple, Judas Priest, Rainbow ja paljud teised.

1999. aastal Grand Maguse nime all tegutsemist alustanud trio on tänaseks päevaks ilmutanud 8 kauamängivat. 2010. aastal ilmunud albumit «Hammer of the North» võib pidada Grand Maguse läbilöögiallbumiks, mis tõusis Saksmaa albumimüügitabelisse kohale nr 42 ning viis bändi tuurile koos Motörheadi ja Doroga.

Tänavu kevadel ilmunud albumi «Sword Songs» kohta on bändi vokalist Janne «JB» Christoffersson öelnud: «Panime selle valmimisse kõik oma higi, vere ja pisarad ning usun, et seda on kuulda ka kuulamisel.»

Melooodilise metali bänd Amon Amarth asutati 1992. aastal Rootsi linnas Tumba. Amon Amarthi lugude lüürika baseerub suuresti viikingitel - ajalugu, mütoloogia ning sel samal põhjusel peetakse ka Amon Amarthi viking metali zanri üheks juhtivaks bändiks.

Bändi viimane album «Jomsviking» ilmus tänavu märtsis ning Amon Amarthi sõnutsi on tegemist nende esimese kontseptuaalse kauamängivaga. Oma energiliste ning vahetute esinemiste poolest on Amon Amarth oodatud külaline igal metalfestivalil ning neid on metalfännid oodanud Eestisse juba pikalt.

Piletid kontserdile hinnaga alates 36 EUR on müügil Piletilevi müügipunktides ja Statoili teenindusjaamades üle Eesti.