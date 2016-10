Video: vene vanemaid hämmastab BUK stardiplatvormi kujuline lastevoodi

CaroBus toodangus on ka näiteks laevade ja lennukite kujulisi voodeid, kuid kõige värskem toodang viitab otseselt nii Ida-Ukrainas toimuvale relvakonfliktile kui Malaysia Airlinesi lennuki Boeing 777-200 allatulistamisele 2014. aasta juulis, edastab The Guardian.

Rahvusvaheline uurimisrühm avaldas septembri lõpus raporti, mille kohaselt tulistati lend MH 17 alla Venemaal pärit ja Ida-Ukrainasse toodud BUK õhutõrjesüsteemi raketi abil.

Raporti kohaselt viidi raketisüsteem pärast lennuki allatulistamist Ukrainast tagasi Venemaale, kuid Vene võimude teatel ei ole nad seotud Malaisia lennuki katastroofiga.

Vene meedia küsis, kas see lastevoodi on must huumor, solvang või lihtsalt huvitava kujuga mööbliese.

CaroBus juht Anton Koppel sõnas uudisteagentuurile Fontanka, et nende toodangus on nii lennukeid kui laevu ning sõjatehnika eeskujul voodi loomine ei peaks olema üllatav.

«Lastele meeldivad erinevad mängud ja tegevused. On neid, kes mängivad arste ja tahavad täiskasvanuna arstiks saada, teistest aga unistavad sõjaväelaseks saamisest,» teatas Koppel.

Vene sotsiaalmeedias kommenteeritakse aktiivselt BUK-süsteemi kujuga voodit.

«MH 17 õnnetuslennu rahvusvaheline uurimine on lõpusrigel, kuid süüdlasi ei ole leitud. Igatahes saab see voodi tänu juhtumile tasuta reklaami ja kindlasti ostavad vanemad oma lastele neid voodeid,» teatas üks kommenteerija.