Magneti poolust, mis pöördub põhja suunas, nimetatakse magneti põhjapooluseks. See on tähistatud kas sinise või mustaga. Teine, mis pöördub lõuna suunas, on magneti lõunapoolus ja see on tähistatud punasega. Magnetite erinimelised poolused tõmbuvad, ühenimelised aga tõukuvad.

Kui panna võimsate magnetite vahele objekt ja need magnetid tõmbuvad, siis nende vahele jäänud objekt hävineb.