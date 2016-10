«Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» esimene paljastav video

Videol on näha, kuidas rünnatakse Briti laeva ning selles on kummituslik tegelane, kapten Salazar, keda kehastab Javier Bardem, edastab The Verge.

«Otsi üles Sparrow ja edasta talle kapten Salazari sõnum. Ütle talle, et teda ootab surm,» lausub Bardemi tegelane ainsana sellelt laevalt ellujäänule.

Kriitikute sõnul tundub uues filmis olevat Javier Bardemil üsna keskne roll ning ka selles filmis on näha piraadilaeva meeskonda nagu oli linateoses «Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl» (Kariibi mere piraadid: Musta pärli needus).

Uue piraadifilmi režissöörid on Joachim Rønning ja Espen Sandberg, piraadikapten Jack Sparrowna näeb jällegi Johnny Deppi ja Hector Barbossana Geoffrey Rushi.

Orlando Bloomi näeme jälle Will Turneri rollis. «Pirates of the Caribbean: World´s End» (Kariibi mere piraadid: maailma lõpus) lõpus oli temast saanud kummituslaeva Lendav Hollandlane kapten.

Uues filmis tahab kapten Salazan meredel võimu haarata, Jack Sparrow saab seda ära hoida vaid merejumal Poseidoni kolmikhargi abil.

Eelmine, neljas «Pirates of Caribbean: On Strange Tides» (Kariibi mere piraadid: võõrastel vetel) jõudis vaatajate ette 2011. aastal.

«Kariibi mere piraadid: surnud mehed lugusid ei vesta» jõuab vaatajateni järgmise aasta kevadel.