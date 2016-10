Elu24 intervjuu! Laura Põldvere: täna oli minu päev!

Eestimaa üks kaunemaid lauljatare Laura Põldvere muudeti grimmihaldjate abiga teise saate tarvis Mr. Scatmaniks.

Laura, keda tänu kunstiteosele, mis tema näole ning pähe loodud, oli väga raske ära tunda, tunnistas millisel tohutul määral kõik saates osalejad projekti toimimisse panustavad ning kui armutu on kohtuniku töö. «Eelmisel aastal, mil ise kohtunikutoolis istusin tundsin, et kuidas ma nad küll järjekorda panna saan. Viimne kui üks lahutas mu meelt ning see rivistus ei peegeldanud mingil määral seda, kes kehvem, kes parem oli».

Seekordset võitu kommenteerides lausus Laura rõõmsalt :«Ju siis täna oli lihtsalt minu päev!».