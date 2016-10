«Kuldse Maski» festivalini on jäänud vaid üks nädal!

«Festivali eksklusiivsus seisneb selles, et tänu nii Venemaa kui ka Eesti riigitoetustele, toob festival siia etendused tervikuna: täpselt nii nagu need olid lavastatud ja esitatud koduteatrites. Tavaliselt me tulule ei keskendu ja saame endale lubada mitte näidata kommertsteatrit, vaid väga ebatavalisi lavastusi.»räägib Svetlana Jantšek.

Selle jaoks, et laiendada oma kujutlust kaasaegsest teatrist ja teatrikeele mitmekesisuset, soovitab Svetlana Jantšek kindlasti vaadata Dmitri Krõmovi lavastusi, mis toimuvad Vabal Laval 8.-11. oktoober.

Krõmovi eksperimentaaalteater «Krõmovi Laboratoorium» esitleb kahte etendust: «Oma sõnadega» ja «Vene bluus. Seenelkäik».

Esimene etendus on Puškini «Onegini» huumorikas ümberjutustus ja teises etenduses joonistab lavastaja nõukogudeajal sündinud põlvkonna portree, kes eelmise sajandi lõpus ja nüüdse sajandi alguses läbis ajaloolised kataklüsmid.

See on särav visuaalteater, mille loojad on näitlejad ja kunstnikud, Dmitri Krõmovi tudengid, kusjuures Krõmov ise on teatrikunstnik ja töötas pikka aega ka kunstikuna. Peab kindlasti mainima, et 11. ja 12. oktoobril etenduses «Vene bluus. Seenelkäik» mängib tuntud eesti näitleja, lavastaja ja Linnateatri kunstiline juht Elmo Nüganen.

Uue vormi ja sisu leiutamise vaatepunkti annab publikule Andrei Mogutši lavastus «Joobnud», mis on Kuldse Maski Festivali avaetendus ja esitatakse Rahvusooperis Estonia.

Andrei Mogutši sai hiljuti G. Tovstonogovi nimelise Suure Draamateatri juhiks ning sai hakkama võimatu ülesandega. Ta tegi keskaegsele avangardse draama teatritrupile vaktsiini, mis seni töötas peamiselt klassikalise psühholoogilise teatri stiilis. Tulemuseks täielik edu!

Tuntuima vene dramaturgi, Ivan Võrõpajevi, näidendi järgi tehtud lavastus «Joobnud» nomineeriti «Kuldse Maski» preemiale «Parim lavastus» ning Andrei Mogutši sai Aasta Preemia «Parim lavastaja».

Just hiljuti lavastus Lembit Petersoni «Joobnud» Theatrumis ja «Delhi tants» on samuti juba tükk aega Theatrumi kavas. Varem on eesti publik näinud Võrõpajevi näidendeid «Illusioonid»,«Valentinipäev» ning kinofännidel on kindlasti meeles Võrõpajevi film «Euphoria».

Festivali raames toimuv traditsiooniline OFF-programm pakub publikule harivaid ja valgustavaid üritusi.

Muuhulgas leiavad aset kohtumised tuntud Venemaa lavastajatega nagu Andrei Mogutši ja Dmitri Krõmov, loominguline kohtumine tuntud näitleja ja Moskva Satirikoni teatri juhiga Konstantin Raikiniga. Toimuvad ka silmapaistva teatrilavastaja Anatoli Efrose teleetenduste ja filmide näitamised. Lisaks korraldatakse pärast etendusi arutelud.

Programm on eelkõige mõeldud teatritegelastele, tudengitele ja õppejõudele, aga kindlasti on uksed avatud kõikidele teatriaustajatele.

Kõik OFF-programmi üritused on tasuta. Kõik etendused ja üritused on sünkroontõlgega eesti keelde.

