Pärast Laura numbrit oli meestel raske keskenduda! Olav Osolin: mul läks asi füüsiliseks...

Joosep Järvesaar kehastas Scootrit ja laulis lugu «Nessaja».

Kohtunik Olav Osolin: Scootrist ei arva ma eriti midagi, aga Joosepist arvan väga hästi. Minu arvates avas see lugu saate hästi. Ja Scootrit meenutas see ka väga palju. Meenutas neid aegu, et hüppa, hüppa, hüppa...

Tanja Mihhailova: See oli sarnane sinu stiili ja olekuga. See oli väga-väga hea.

Juss Haasma: Lahe algus, Joosep. Vaatame, mis edasi saama hakkab.

Andrus Vaarik: Väga hea, väga kaval. Ma siin ainsana pole Scooteri fänn. Ausalt öelda, see sind higiseks ei võtnud ja soengut sassi ei ajanud. Esimene number oli väga mugav sulle. Pange tähele, su sees on palju rohkem.

Adeele Sepp kehastas jazzlaulja Kadri Voorandi ja laulis lugu «Papagoi».

Tanja: Ma tundsin natuke ebamugavust, sest see oli ebamugavalt täpne. Žeste ja grimasse oli rohkem, kui oleks täpne olnud. Väga hästi tehtud, väga hästi lauldud. Kõik oli õigesti.

Juss: Adeele, naudi seda seiklust, mis sul siin antud on!

Andrus: Ma ei oska seda fenomeni sõnastada, sest sa erinevalt... Joosep on kaval, aga sina oled loll. Sa lõid lati nii kõrgele, et see oli nüüd tõesti Kadri Voorand. Ma olen kohutavalt kade su peale, et sul oli võimalus teha nii palju tööd ja minna nii maailmatasemel artisti sisse nagu Kadri Voorand.

Olav: See lugu mulle endale väga meeldib ja ma usun, et neile, kes on seda lugu kuulnud, oli see veel eriti naljakas. See oli supernumber.

Kalle Sepp kehastas Elvis Presleyt ja esitas lugu «Jailhouse Rock».

Juss: Kallet vaadates mõtlen, kuhu ta võiks rohkem sobida. Ma tõmbaks ta rohkem tänapäeva. Mulle meeldib üks hittseriaal ja see kannab pealkirja «Vaprad ja ilusad». Minu meelest on Ridge natuke Kalle nägu. Kui Kalle sinna läheks, hakkaks seal seriaalis ka midagi toimuma.

Andrus: Ma olen segaduses natuke, kaks andekat Seppa järjest - see ajab mul maailmapildi sassi natuke. Kalle, sa oled ka ikka väga õiges kohas.

Olav: Ma nägin toredat noort Elvist. Ma olen sinu bändi näinud ja selles, et sa laulad hästi seda, aga see, et sa nii hästi tantsid ja kogu see number kokku oli super.

Inga Lunge kehastas multifilmikangelast Potsatajat.

Tanja: Ma istusin ja tead... Selline lapsepõlvelaks. Ma mõtlesin, et hakkan nutma! See oli nii õige. Need vinüülid olid esimesed plaadid, mida ma kuulasin lapsepõlves. See oli nii hästi lauldud ja nii temalik. Ja vene keel oli ka väga hea!

Andrus: Mind valdasid segased tunded sind vaadates. See oli erakordselt armas ja ma ootan ärevusega ja põnevusega, mis sellest karvasest kostüümist selle hooaja jooksul veel välja tuleb.

Olav: Mina mõtlesin, et miks Potsataja on nii armas. Ma mõtlesin, et ta on selline keskmine eesti naine. Ta arvab, et ta ei ole ilus, ta arvab, et ta on teise järgu mänguasi riiulil, mida keegi ei taha. Ta kardab, et keegi ei tule tema sünnipäeval ja ta on kurb ja nukker. Aga õnneks on keskmine eesti mees nagu krokodill Gena, kes tuleb ja lohutab teda. Kui ma vaatasin seda numbrit, siis mul tuli küll selline tunne, et ma tahaks olla krokodill, kes käib selliseid õnnetuid Potsatajaid lohutamas.

Andrus: Sul on võimalus võtta Süüria pagulasi vastu nii palju kui sa soovid. Tegelikult see lugu räägib pagulastest.

Laura Põldvere kehastas Geri Halliwelli ja esitas tema kaverit loost «It's Raining Men».

Olav: Ma ei suutnud keskenduda, sest see asi läks füüsiliseks vahepeal. Mul ei ole selle viie hooaja jooksul kordagi läinud asi nii füüsiliseks. Ma olin täiesti märg juba laulu algusfaasis. Täiesti loigud on siin. See tuletab küll juba hilisemat noorusaega meelda, kui Spice Girls möllas. Ma ei saa siiamaani aru, miks Beckham võttis selle Victoria. Ginger Spice oli neist ikka kõige parem. Geri polnud selles loos suurem asi tantsija ja sinna üllatasid, et sa oskad ka liigutada ennast. Võibolla ma ootasin isegi rohkem, aga tantsisid täitsa Geri tasemega. Laulu poolest tundus alguses natuke madal, aga kui refrääni läks, siis kõik toimus. Aga muidugi ma olin täiesti löödud selles...

Tanja: Mul on hea meel, et sa võtsid just selle laulu, sest see pole lihtne number. Kindlasti ei ole lihtne tantsida ja laulda madalaid noote. Oli näha, et sa tegid väga palju tööd sellega. Ta päris sada protsenti ei tulnud välja, sest ta on ikka väga raske number, aga mulle meeldis, et sa astusid välja oma mugavustsoonist.

Juss: See oli raske lugu ja füüsiline. Laura sai sellega ju tublisti hakkama.

Andrus: Mina, kes teadupärast ei ole eriti füüsiline inimene, väljendan ennast ka verbaalselt. Väga tubli, Laura! Mul on hea meel, et sa tulid välja moekunstnike konstrueeritud arhitektuurilistest vormidest. Ma sain aru, mis inimene seal sees on. Minu meelest sa tegid Geri Halliwellile ära!

Raivo E. Tamm kehastas popikuningas Michael Jacksonit ja esitas tema hitti «Don't Stop 'Til You Get Enough».

Tanja: Seal polnud võibolla mitte see Michael Jackson, keda ma oleme kõik need aastad näinud, aga Michael Jackson seal oli... Tegelikult selle saate point ongi meelelahutus, et sa vaatad, naudid, naerad ja laulad kaasa ja ootad, et mis jalg nüüd veel tõuseb. Ja tõusis ja noh, moonwalk päris ei olnud. Aga kui me kerime tagurpidi linti, siis tegelikult saab küll. See oli nii tore. Huviga ootan igat numbrit, mis siit hakkab tulema. Ma juba haistan, et nalja saab!

Juss: Ma ütlen Raivo kohta seda, et mulle ilgelt meeldivad inimesed, kes ei karda piiridest välja tulla. Ma olen Raivoga teinud draamalavastusi ja ma tean, kui hea draamanäitleja ta on. Ja palun - Michael Jackson! Ta tegi seda nii, et inimesed said aru, kes ja mis lugu on.

Liis Lass esitas Maarja-Liis Ilusa 90ndate hittlugu «Sa ju tead».

Juss: No ma tõmbad kiiresti paralleeli eelmise hooajaga, kus ma pidin analoogse numbri tegema Anacondana. See oli niuke kihvt aeg. Liis taaselustas selle. Kihvt number!

Andrus: Ma ei oska sellele ühest žanri määrata. Mul oli väga naljakas, aga samas väga õudne. Mul tuleb tõesti pilt neist üheksakümnendatest silme ette, kus sellised lapsed on visatund mingite Margus Turude kätte ja nad müüvad neid öösel mingitele pätikampadele. Liis, sellest saatest on välja koorunud mitmeid naiskoomikuid. Ma ei väsi kordamas, see on haruldane inimtõug. See oli peen paroodia - sa ei mõnita, selles oli tohutud kaastunnet ja arusaamist selles. Ja see naeruväärsus tuli ka välja ja elu ongi naeruväärne tegelikult, kõige paremas mõttes. Selles numbris oli kõike!

Olav: Mul oli tunne, et liikumine oli natukene aktiivne. Kui ma mõtlen tolleaegset, siis see nurgelisus oli ikka kummaline. Aga tuleb arvestada ka sellega, kui noore artistiga tollel ajal tegu oli. See, mida ma praegu nägin, oli täpselt selline... Noor koolitüdruk, kellele on onud täpselt selgeks õpetanud, mida ta peab tegema, millal ta peab paremat kätt liigutama, millal vasakut ja et mikrofoni tuleb kogu aeg enda ees hoida. Ja ta teeb seda kõike püüdlikult. See kõik oli täpselt selline, nagu seal 90ndatel oli. Ja isegi, kui jäi mulje, et läks sassi, siis tegelikult ma ju tean, et ei läinud.

Tanja: Mulle väga-väga meeldis see etteaste. Mul on tunne, et see saade on naistesaade ja naised on väga tublid. Ma kujutan ette, kui raske saab hindamine olema. See number oli tervik.

Kristjan Kasearu kehastas Sofia Rotarut ja laulis lugu «Lavanda». Tema duetipartneriks oli Jaak Joala rollis Mart Müürisepp.

Andrus: Ma arvan, et Kristjan tundis Sofia Rotaru ära nende proovide käigus. Kui mehed hakkavad naisi tegema, on seal väga kerge libastuda. Seal on ülepanemise ja laadaparoodia tegemise oht. See sinu asketism ja sisemine väärikus... Kristjan, sinust ma räägin. See oli täiesti suurepärane. Väga stiilne number!

Olav: Tema oli ju see inimene, kes sai sünnipäeva puhul ordeni nii Putinilt kui Porošenkolt. Selles mõttes tuleb oodata Eesti järgmise presidendi arvamust. Minu jaoks oli see väga huvitav number. Noor Joala ja vana Rotaru olid kokku saanud. Üks väike nõuanne - põlved tuleks koos hoida.

Tanja: Tegelikult ma isegi üllatusin. See tämber ei olnud ämber. Mulle meeldis, et sa olid väärikas ja mulle üldse ei tundunud, et Rotaru oleks vana. Mulle väga meeldis see kooslus, see oli väga orgaaniline. Naise kuju sulle sobib veidral moel. Ära jää sinna, aga see sobib.

Juss: Kui on olnud tugev saade, siis nüüd olen saanud oma kulminatsiooni. Mina olen ka positiivselt üllatunud. Kristjan tiriti siin esimeses saates kohe kuskile teise maailma ja nähed, kui peenelt ta Sofia rolli nautis ka veel... Väga kihvt!