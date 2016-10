Joosep Järvesaar avas näosaate Scootrina! Andrus Vaarik: see number oli väga mugav sulle

Joosep Järvesaar kehastas Scootrit ja laulis lugu «Nessaja».

Kohtunik Olav Osolin: Scootrist ei arva ma eriti midagi, aga Joosepist arvan väga hästi. Minu arvates avas see lugu saate hästi. Ja Scootrit meenutas see ka väga palju. Meenutas neid aegu, et hüppa, hüppa, hüppa...

Tanja Mihhailova: See oli sarnane sinu stiili ja olekuga. See oli väga-väga hea.

Juss Haasma: Lahe algus, Joosep. Vaatame, mis edasi saama hakkab.

Andrus Vaarik: Väga hea, väga kaval. Ma siin ainsana pole Scooteri fänn. Ausalt öelda, see sind higiseks ei võtnud ja soengut sassi ei ajanud. Esimene number oli väga mugav sulle. Pange tähele, su sees on palju rohkem.