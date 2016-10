Ott Kiivikas tuli Prahas kulturismivõistlusel neljandaks

Bikiini Fitness staari blogi: kas ka naturaalsete rindadega on võimalik maailmameistriks tulla?

Ühel hommikul, veidi enam kui aasta tagasi, tegi hommikul silmad lahti täiesti tavaline eesti naine, Evelin Ainomäe (37) ja otsustas, et temast saab bikiinifitness-staar. Fitnessi teemast oli naine varem küll pisut kuulnud, kuid polnud mitte iialgi sellesse tõsisemalt süüvinud. See, et sportlikud ja vormis ilusad naised on viimastel aastatel väga in teema, seda teadis ta aga küll.