Video: Süürias kaevati rünnakus varisenud majarusudest välja viieaastane tüdruk

Aleppo on üks neid Süüria linnu, mis on pidevate õhurünnakute all ja selle tõttu on seal hukkunuid sadu inimesi.

Videol on näha, kuidas päästjad puurivad augu läbi telliskiviseina ja tõmbavad sellest välja lapsed. Üks päästjatest sõnab videol, et nad kuulisid seina taga lapsenuttu ja selle tõttu oskasid õiges kohas seina lõhkuda.

Süüria allikate teatel elas viiekordses majas kolm perekonda, kellel oli palju lapsi. Lisaks päästetud tüdrukule jäid ellu ta isa ja onu, kes ei olnud rünnaku ajal kodus.

«Kartsime, et puurimise ajal võib talle midagi peale kukkuda ja ta tappa. Kui ta lõpuks elusana kätte saime, olime väga rõõmsad,» teatas päästja.

Süüria valitsusväed ja Venemaa lennukid on sel nädalal mitmel korral teinud Aleppo idaossa õhurünnakuid, kuna need alad on mässuliste käes.

Lääneriigid on palju tsiviilohvreid nõudnud rünnakud, millest osad on tabanud haiglaid ja koole, hukka mõistnud.

USA ähvardas, et kui rünnakud jätkuvad, siis lõpetavad nad Venemaaga Süürias rahu saavutamiseks läbirääkimised. Venemaa teatas, et nad jätkavad õhurünnakuid.