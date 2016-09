Angelina Jolie nõuab, et kallihinnalised ehted jääksid talle

Väidetavalt nõuab Jolie, et lahutuse järgselt jääks kallid ehted, kaasa arvatud 250 000 dollarit maksnud kihlasõrmus temale, edastab Hollywood Reporter.

Pitt palus kihlasõrmuse teha tuntud juveliiril Robert Procopil ja selle valmistamiseks kulus ligi üks aasta. Sel sõrmusel on 16-karaadilisi teemante, olles seega Jolie ehete hulgas üks hinnalisemaid.

Jolie kandis 2009. aastal Oscari filmiauhindade jagamisel juveliir Lorraine Schwartzi loodud rohelisi smaragdkõrvarõngaid, mille väärtus olevat 2,5 miljonit dollarit.

Nimetissõrmes oli tal siis 65-karaadine teemantsõrmus, mille hind olevat üks miljon dollarit. Ei ole teada, kas Jolie või ta abikaasa ostis need ehted või tagastati need juveliirile.

Jolie ja Procop tegid 2010. aastal koostööd, luues ehtekollektsiooni Styles of Jolie. Ehete müügist saadud tulu läheb Jolie loodud heategevusorganisatsioonile Education Partnership for Children of Conflict. Samas kuulub osa selle kollektsiooni ehteid ainult Joliele.

Styles of Jolie ehete hinnad algavad 4000 dollarist ja ulatuva seitsmekohaliste hindadeni.

Kui Jolie sai 2014. aastal Jean Hersholti humanitaarauhinna, kandis ta Procopi loodud 42-karaadiseid teematkõrvarõngaid.

Procop tegi 2010. aasta filmi «The Tourist» jaoks Joliele teemantkaelakee, lisaks on näitlejannal kallihinnaline pärlikee, mida ta kandis näiteks Briti kuninganna Elizabeth II kohtumisel.

Väljaande Pople andmetel üritavad Jolie ja Pitt pesta oma «musta pesu» suletud uste taga.

41-aastane Jolie ja 52-aastane Pitt olid koos 12 aastat, millest kaks nad olid abielus.

Nende lahutuse peamiseks teemaks arvatakse kujunevat laste hooldusõiguse küsimus. Paaril on kahepeale kuus last: 15-aastane Maddox, 12-aastane Pax, 11-aastane Zahara, kümnene Shiloh ning kaheksa-aastased kaksikud Knox ja Vivienne.

Jolie loodab, et saab laste hooldusõiguse ja Pittile jääb õigus lapsi külastada.