Karoli Hindriksi laps sai põletada / instagram.com

Karoli postitas Instagrami pildi kinniseotud lapse jalast. Juures tekst «Sain vaid kolme päeva eest mõelda, et ei pidanud sel pikal reisil Mayaga kiirabisse pöörduma. Teise astme põletus kuumast teetassist!»

Päev hiljem lisas ta pildi uuesti lapse jalast ja andis teada, et on haiglas ja operatsioon on tehtud.

Kiiret paranemist ja turvalist kojulendu!