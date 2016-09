Video: kaks karmi koolikiusamise juhtumit Prantsusmaalt, millest ühe põhjalt valmis film

Lastekaitse liit: on lubamatu, et rahvasaadik julgustab lapsi üksteisele «pasunasse panema»

Lastekaitse liit teatas, et kogu tehtud töö valguses on neil valus näha, et riigikogu liige leiab, et koolikiusamine on kuidagigi positiivne nähtus.

Video: kuidas ära tunda depressiooni

Me kõik tunneme end aeg ajalt halvasti - oleme kurvad, pettunud, solvunud, ärritunud, masendunud - need on normaalsed tunded reageerimaks igapäevaelu tagasilöökidele ja ebaõnnestumistele. Need on tunded meie elust. Depressioon on midagi enamat, kui lühiajaline halb tuju või kurbus, depressioon on haigus.

Koleda nimega loom koolistress

«Ma ei taha täna kooli minna!» See lause kõlab varem või hiljem iga koolilapse suust. Millal peaks aga hakkama muretsema, et pead on tõstnud koleda nimega loom koolistress?

«Salliv kool» tõstatab üles koolikiusamise probleemi

Eesti Õpilasesinduste Liit käivitab koostöös lastekaitse liiduga 2016. aasta märtsis üle-eestilise kampaania «Salliv Kool», mille eesmärgiks on tõstatada taas koolikiusamise temaatika. Projekt keskendub mitte niivõrd füüsilisele vägivallale, vaid ideaalse koolikeskkonna loomisele.

Eleri Pilliroog: kes on süüdi, kui koolikiusu ohver võtab endalt elu?

Jah, mind on kiusatud. Arvatavasti oleks seda lauset olnud paar aastat tagasi palju raskem öelda, aga enam mitte. Mis mind aitas? Inimesed mu ümber, kuid igavesti mäletan neid kooliaastaid kurbusega, kirjutab «Salliv kool» projektijuht Eleri Pilliroog.

Soomlanna andis poja koolikiusamise tõttu linna kohtusse

Soomes Vantaas andis ema linna kohtusse, kuna tema poega kiusati ja peksti kohalikus koolis regulaarselt.