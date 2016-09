Parimad muusikud üheskoos: laulukirjutajate laagris sündis 16 hitti

«See on üks põnevamaid projekte, mis Eesti muusikamaastikul viimasel ajal toimunud on. Kooskirjutamine on puhas rõõm ning siit võtan kaasa ka palju häid kontakte,» räägib Liis Lemsalu, kelle suvine hittlaul «Sinu ees» kirjutati kevadise laululaagri ajal.

Samuti teistkordselt laagris osalenud Ewert Sundja sõnul on see miski, mis on Eestist seni puudu olnud. «Kõige suuremat rõõmu teeb see, et Eesti muusikud on hakanud päriselt nägema seost koostöö ja tulemuse vahel. Palju häid laule jõuab loodetavasti varsti kuulajateni,» usub Sundja.

Eesti Laulu Akadeemia laulukirjutajate laager / Music Estonia

Väliseksperdina kohal viibinud John Rosen BMG kirjastusest kinnitab, et kui laul on hea, siis pole rahvusvahelises muusikamaailmas vahet, mis rahvusest autori poolt see loodud on ning kelle poolt esitatud. «Ma olin tõesti positiivselt üllatunud – nende noorte laulukirjutajate ja artistide tase oli kõrgem kui ma oskasin oodata,» räägib Rosen.

Eesti Laulu produtsent Mart Normeti sõnul ükski laagris kirjutatud lauludest automaatselt konkursile ei pääse. «Kõigil on võrdsed tingimused, kedagi ei eelistata,» kinnitab Normet. «Nüüd on pall lauljate käes – igaüks peab otsustama, kas ja millise laulu ta eelžüriile kuulamiseks toob.»

26. ja 27. septembril toimunud laulukirjutajate laagris osalesid artistidena Getter Jaani, Ott Lepland, Ines, Laura Prits, Grete Paia, Rasmus Rändvee, Rolf Roosalu ja Liis Lemsalu. Eesti laulukirjutajatest ja produtsentidest olid kohal Ewert Sundja, Mihkel Mattisen, Bert Prikenfeld, Kaspar Kalluste, Andres Kõpper, Silja Vipre, Paul Neitsov, Oliver Rõõmus, Sander Mölder ja Priit Uustulnd.

Eesti Laulu laulude tähtaeg on 1. november. Hiljemalt kell 15.00 oodatakse Gonsiori 27 telemaja valvelauda laule mälupulga peal. Lisaks tuleb täita osalemiseks vajalik ankeet ning lisada failina kaasa esitaja lühibiograafia ning mõned fotod.

Laulukirjutajate laagri korraldaja ja finantseerija Music Estonia missiooniks on igakülgselt panustada Eesti muusikatööstuse arendamisse - viies Eesti artiste ja muusikaettevõtteid olulistele rahvusvahelistele konverentsidele ja showcase-festivalidele, tuues erinevate arenguprogrammide läbi tipptasemel muusikatööstuse tegijaid Eestisse mentoriteks ning aidates kaasa Eesti muusika levikule regionaalselt ja globaalselt.

Projekti «Muusikaettevõtete ettevõtlus- ja ekspordivõimekuse arendamine» toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi meetmest «Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamine».