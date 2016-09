Donald Trump: olen heade geenidega «võidusõiduhobune»

Eugeenika ehk tõutervishoiu teooria kohaselt on heade geenidega inimesed teistest üle ning Trump peab end heade geenide kandjaks, edastab The Independent.

Donald Trumpi biograaf Michael D´Antonio andis intrevjuu telekanalile PBS, milles teatas, et Trumpi isa Fred olevat oma poega õpetanud, et pere edu taga on head geenid ja õiged partnerivalikud.

«Trumpide pere usub geeniteooriasse, mille kohaselt on nad geneetiliselt paljudest teistest üle ning just õiged geenid on toonud neile rikkust ja kuulsust. Kui heade geenidega naine ja mees saavad järglasi, siis kannavad häid geene ka järglased,» teatas biograaf.

Eugeenika tekkis 19. sajandil ja seda kasutati, et hävitada ja sundsteriliseerida vaimse ja kehalise kõrvalekaldega inimesi. Pärast Teist maailmasõda vigasena sündinud ja vaimuhaiguste all kannatanud inimeste tapmine ja vigastamine keelati.

Natsi-Saksamaa diktaator Adolf Hitler ja ta kaaskondlased lähtusid holokaustis nii eugeenikast kui teistest rassimiteooriatest, et hävitada juute, mustlasi ja teisi vähemusi. Holokaustis kaotas elu 11 miljonit inimest, kellest kuus miljonit olid juudid.

Trump on mitmes intervjuus rõhutanud, et ta on saanud oma esivanematelt head geenid.

«Olen edukas just tänu teatud geenikombinatsiooni tõttu. Usun edukate geenide teooriasse. Kui võtame kaks heade geenidega võidusõiduhobust, siis saame veelgi kiirema hobuse. Olen ka üks neist «hobustest», kes on «kiire» ja hea taibuga,» teatas Trump.

Trump on oma presidendikampaanias mitmel korral rõhutanud, et kui ta saaks presidendiks, siis suudaks ta kiiresti lahendada probleemid, millega USA võimud on pead murdnud aastaid. Seda ta suutvat tänu headele geenidele.