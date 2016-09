Otse: vaata Noortebänd 2016 teist poolfinaali Viljandist

Teises poolfinaalis astuvad üles kohalikud Nebula Flowers, Twice the Strings, Sent from Viljandi ja Fuqtual ning Pärnust pärit Cuubik ja Steps to Synapse.

Viljandi poolfinaalist valib žürii välja ühe edasipääseja. Žüriisse kuuluvad Erik Morna, Rauno Kutti, Andrus Raudsalu, Heigo Teder ja Ruslan Trochynskyi. Õhtut juhib eelmise aasta võitja, Ziggy Wild bändi laulja Laura Prits.

Neljanda finalisti valivad kõikide poolfinalistide seast välja eksperdid ning viies finalist selgitatakse välja rahvahääletuse teel ELU24 keskkonnas.

Noortebändi hooaeg sai eile alguse Tartus, kus esimesest poolfinaalist pääses edasi finaali ansambel The Notes. Vaata ülekannet esimesest poolfinaalist ja videosid:

