Lasteombudsman: Must Peeter viitab rassismile ja rikub lasteõiguste konventsiooni

Ombudsmani Margrite Kalverboeri arvates võib Zwarte Piet tekitada rassismi, kiusamist ja tõrjumist ning selle tegelase jätkuva kasutamisega võivad kasvada juhtumid, milles valged lapsed kiusavad tumedanahalisi lapsi, edastab Yle.

Zwarte Piet on jõuluvana abiline, keda kujutatakse mustanahalisena ning juba paar aastat on Hollandis arutatud, et kas tema abil viidatakse kolonialismile ja mustanahaliste ärakasutamisele valgete poolt. Tavapäraselt on jõuluvana valgenahaline.

Kalverboer kutsus Pieti välimust muutma, et tumedanahalised lapsed ei tunneks end alaväärsena, kuna seda tegelast kujutatakse tumedanahaliste karikatuurina. Samas ta ei täpsustanud, milline peaks selle tegelase uus välimus olema.

«Tumedanahalised lapsed peavad igapäevaelus üsna palju diskrimiseerimisega kokku puutuma ja jõulude ajal muutub olukord veelgi hullemaks. Kõikidel lastel peaks jõulude ajal olema lõbus,» nentis ombudsman.

Kalverboer intervjueeris Zwarte Pieti teemal 10 – 16-aastaseid erinevat päritolu lapsi. Nahavärvist hoolimata olid kõik lapsed arvamusel, et selle tumedanahalise tegelase välimust tuleks muuta, kuna näitab tumedanahalisi naeruväärsena.

Vana tava kohaselt saabub igal aastal 5. detsembril, mis on Püha Nikolause päev, jõuluvana koos tumedanahalise abilisega mereteedpidi Hollandisse.

Hollandis lõbustavad jõuluostude tegijaid näitlejad ja koomikud, kes on oma näod mustaks värinud, kehastades Musta Peetrit. Nad kannavad värvikirevaid riideid ja turbanit ning neil on kõrvas suured kõrvarõngad.

Enamik hollandlasi jõuluvana abilist rassismiilminguks ei pea, sest legendi kohaselt tuli Piet läbi korstna ja ta näol on tahm ja nõgi, mitte ta ei ole mustanahaline.

ÜROs arutati möödunud aastal Musta Peetri teemal ja siis leiti, et see tegelane toob paljudele meelde koloniaal- ja orjusejastu.

Hollandis on mõningaid koole, kus tumedanahalist Musta Peetrit enam jõulunäidendites ei kasutata, see tegelane on saanud heledama naha ja ta ei ole enam klounilikult riides.