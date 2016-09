Kas Putinil on salaperekond?

Vene ja Briti meedia teatel oli 33-aastast Kabajevat esmakordselt näha avalikkuses koos kahe poisiga, kelle täpne vanus ei ole teada.

Moskvas Megasport Arena võimlemissündmust külastanud naise sõrmes märgati abielusõrmust, samas üritas endine spordistaar mitte jääda kaamerate ette.

63-aastane Putin lahutas 2013. aastal oma naisest Ljudmilast, kuid Putini eraelust on pärast seda vähe teada. Neil on kaks täiskasvanud tütart.

Alates 2008. aastast on Venemaa ja lääne meedia avaldanud lugusid, milles spekuleeritakse, kas Putin ja Kabajeva võivad paar olla. Nii president kui endine iluvõimleja on suhet eitanud.

Sellest hoolimata jätkavad kõmuväljaanded uurimist, kas ja kuidas on Putin ja Kabajeva seotud, kuid seni ei ole leitud kindlaid tõendeid.

Kabajevat koos kahe lapsega näinud üritasid uurida, kas tegemist on tema poegadega, kuid naine ei vastanud sellele küsimusele. Mitmed leheküljed teatasid, et Kabajeval on kaks last, kuid kes on nende isa, ei ole teada.

Möödunud aasta mais sattus Kabajeva samuti meedia vaatevälja, kuna nägi välja varasemast erinev. Spekuleeriti, et ta kas hakkab sünnitama või alles sünnitas, kuna ta kehakaal oli kasvanud aj ta kandis laia kleiti.

Möödunud aasta oktoobris märkasid vene kõmufotograafid esmakordselt, et Kabajeva kannab paremas käes abielusõrmust.

Samas kõmu- ja sotsiaalmeedias kasutatakse Kabajeva kohta juba ammu väljendit «Venemaa esiarmuke», samas on naine tunnistanud, et tal on suhe mehega, keda ta väga armastab.

Vene meedia ei julge spekuleerida Putini eraelu teemal, kuna Putin on varasemal ajal teatanud, et ajakirjanikel ei ole õigus tema eraelus urgitseda.

Putin on lubanud ajakirjanikel kajastada oma Siberi retki, kuid mitte seda, milline on ta eraelu ja kellega ta võib romantiliselt seotud olla.