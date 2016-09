Pildid ja video: kas ülestõstetud pöial või falliline sümbol?

Londoni linnapea Sadiq Khan avas eile seitsme meetri kõrguse pronksist käeskulptuuri «Really Good» (Tõeliselt hea), mille autoriks on skulptor David Shrigley, edastab Daily Mail.

Khan sõnas avamiskõnes, et tegemist positiivsust ja optimismi külvava skulptuuriga.

Linnapea lisas naljatades, et kuna ta on võrdlemisi lühikest kasvu, siis taheti luua uus skultuur, mis on kõrge ning leida skulptor, kes oleks pikka kasvu.

Khani arvates vajavad britid pärast Brexitit positiivsusesüsti ja see skulptuur on õige objekt seda andma, sest ainuüksi selle nägemine kergitab suunurki.

Pärast avamist hakkasid britid sotsiaalmeedias kommenteerima, et millega võib selle skulptuuri puhul tegemist olla ja oli üsna palju neid, kelle arvates tahetakse sellega viidata hoopis meeste viriilsusele ja võimule. Skuptuurile anti nimeks «Falliline pöial».

London käivitas kunstikonkursi, mille raames otsitakse uusi teoseid linnapilti ilmestama ja pronksist käsi on üks neist teostest.