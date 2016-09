Epp Kärsin: naine, kes öösel ei saa karjuda, see päeval vingub

Üks külalistest oli 36-aastane Epp Kärsin, kes on aastaid tegelenud tantraga, läbinud erinevaid koolitusi, töötanud massöörina ja õppinud Hiina meditsiini. Oma kogemustele tuginedes teab ta, kui tähtis ja tervendav on kaaslase puudutus. Tema ala, Lingami massaaži tegemine partnerile viib suhte uuele ja kõrgemale tasandile, kus kasvab mõistmine, usaldus ja intiimsus ning lugupidamine üksteise vastu.

«Naine, kes öösel ei saa karjuda, see päeval vingub,» rõhutas Kärsin hea seksi tähtsust. «Naine, kes on seksuaalselt rahuldamata, kuidas me ta ära tunneme: ta vingub, viriseb, pirtsutab ja toriseb. Vingub oma mehe kallal, elab teist elu, kes käib kellega... Tohutult suur ebakindlus. Naine, kes on seksuaalselt rahuldatud, on täielik vastand sellele, keda ma praegu kirjeldasin.»

«Meestega on samamoodi. Kui on seksuaalelu rahuldamata, siis milliseks nad muutuvad? Närviliseks. Nad hakkavad muutuma agressiivseks. See võib olla ka sõnaline agressiivsus, psühholoogiline terror oma naisele. Jällegi, kui mees on rahuldatud, ta ongi tore ja sõbralik. Ta on palju rohkem oma tööle keskendunud ja pisiasjad ei oma tähtsust,» lisas Kärsin.