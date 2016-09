Vaata palju maksab lõunasöök maailma ühes kalleimas linnas!

Norra kuningas Harald ja kuninganna Sonja

Norra on mitmenäoline maa

Oma fjordide ja virmalistega meelitab ta kohale rohkelt turiste, rääkimata rikkalikest kalajõgedest ja -järvedest. Just Norra lõhe on üks suuremaid ekspordiartikleid ja viimastel aastatel on selle kilohind tunduvalt langenud. Praegu makstakse lõhekilo eest 58 norra krooni ehk kuus eurot ja kolmkümmend senti. Aga järgmisel aastal peaks lõhe kilohind prognooside järgi langema lausa kaheksa krooni, mis teeb kohalikele kalakasvatajatele suurt muret.

Sama mure on ka jätkuv naftahinna madalseis. Kütusehinnad kõiguvad ka Norras. Hetkel maksab seal bensiin 14.88 norra krooni ehk 1,6 eurot. Diisel 13.38 krooni ehk 1,4 eurot.

Norra on eelkõige sõltuv just oma rikkalikest gaasi- ja naftavarudest. Kui 70ndatel avastati Põhjamere alt naftamaardlad, olidi justkui kullajõe otsa satutud. Nüüd aga, kui naftahinnad on maailmas endiselt madalad, seisab ka Norra raskete valikute ees. Majanduses tuleb teha ümberkorraldusi.

Norra pealinna Oslot peetakse üheks maailma kallimaks linnaks

Keskmine palk on Norras, avalikus sektoris, umbes 4500 eurot ja erasektoris 4600 eurot. Oslos elab umbes 600 000 inimest ja liigub 350 000 autot.

Aga millised on siis Oslo restoranides ja kohvikutes söökide ja jookide hinnad?

Reporter väisas üht Oslo vanimat restorani linna südames. Restoran Engebret asutati samal aastal, kui Pärnu Postimees ehk aastal 1857.

Aga hindadest:

Kalaroog (tursk) 30 eurot

Valges veinis hautatud rannakarbid 19 eurot.

Omlett peekoniga 17 eurot.

Kohalik toop õlut pea 10 eurot.

Big Mac`i eine Mac Donaldsis 8.50 eurot

Seega on söömine Norras kolm korda kallim, kui Eestis.

Vaata tutvustavat videolõiku Norrast!