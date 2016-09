Elu24 video! Metsatöll avaldas, miks nad ei tee bändiga proove ja ei osale Eesti Laulul

Metsatöllu kogumikplaadil on 14 vana ja head laulu, mis on kõik uuesti masterdatud Roundsound stuudios Keijo Koppeli käeall. Viie loo heliread on ka uuesti kokkumängitud ja uue kõlaga. Samas stuudios on salvestatud ka kogumikul olevad kaks täiesti uut lugu: «Vimm» ning «Meri ja maa».

Värske videosingel on äike eelsoojendust kogumikplaadile, mis on heaks vaheetapiks enne uue albumi tegemist ja annab aimu, mis bändil keelel ja meelel. Novembris on tulemas kogumikplaadi «Vana jutuvestja laulud» esitluskontserdid, mille kohta saab lugeda siin. 1.oktoobril toimub Varbuse muusikamõisas võimas vabaõhukontsert, kus esitletakse singlit «Vimm». Suurejooneline kontsert toimub koos Ummamuudu aegumatute lugudega ning kooriga Mõtsamuudu Kunnakuur ning muusikat saab nautida kaks tundi jutti. «Kui me teeme kunagi midagi, siis teeme nii, et on. Me ei hakka väikses putkas kuskil sooja tegema,» lisas bändi trummar Marko Atso.

Metsatöll / Promo

Värske kõlaga kogumikplaati saab omale soetada ka vinüülil ja kassetil, mis pidi olema tõusev trend juba mõnda aega. «Kasseti trend on maailmas niimoodi tõusnud, et tehased jahvatavad nii, et ei jõua ära teha,» lisas Atso, et ka vinüülide kuulamise trend ei ole lahtunud. Kasseti kuulamiseks on vaja ka õiget helisüsteemi, sest siis on muusika kvaliteedi vahe märgatav. «J.M.K.E. müüs oma kasseti kahesajase tiraaži ühe kontserdiga läbi eelmine aasta,» rääkis bänd, et ka neil tuleb 200 eksemplari.

Bänd teeb kontserdeid ka iseenda jaoks, et ei tekiks töö tegemise tunne. «Me ei tee proove. Teeme lood selgeks ja esitame neid kontserditel,» rääkisid Atso ja Markus, et proove tehakse siis, kui on uute lugude tegemine. «Uue plaadi tegemine on umbes pool aastat. Siis me teeme lugusid ja proove ja siis me jälle kaks aastat midagi ei tee,» lisas Markus, et tema Raivoga käib ikka omavahel harjutamas, et toonus püsiks.

Metsatöllu liikmed Marko Atso ja Markus Teeäär Elu24 stuudios Meisi Voltile intervjuud andmas. / Erik Prozes

Miks ei ole Metsatöll osalenud Eesti Laulul?

«Meile on pakutud seda juba aastaid, aga me oleme valinud selle tee, et see trall jääb teistele,» rääkisid muusikud, et nemad ei ole päris see ansambel seal osalemiseks. «Ma arvan, et lõpp-üritus ei ole meie formaat,» lisas Atso. «Eestis on palju ansambleid, kellele see sobib paremini,» teab Markus.

Vaata videost, miks otsustas Metsatöll anda välja kogumiku ning miks neil ei ole oma vanadest populaarsetest lugudest tüdimust tekkinud! Lisaks saame teada, miks on bändi silmis vaja Rock Cafed.