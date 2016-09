Galerii: EBS mälestas oma juhi Madis Habakuke lahkumist väärika golfiturniiriga

Võistlusel oli kaks erinevat võistlusklassi – händikäpiga kuni 18,4 mängiti HCP löögimängu ning üle HCP 18,5 mängisid võistlejad punktimängu. HCP löögimängus võttis väga hea tulemusega -5 võidu Estonian Golf & Country Club’i üks parimatest naismängijatest Anneli Esken, kellele lisaks võistluse võidule naeratas ka õnn autasustamisjärgselt loosiauhinnana Classic naiste jalgratas, mille oli välja pannud Hawaii Express. HCP löögimängus sai teise koha Kristjan Kaleviste samuti Estonian Golf & Country Club’ist, kes mängis täpselt raja par’i arvestades oma mängutaset.

Punktimängus võitis Madis Habakuke mälestusvõistluse Rene Kuusing (EGCC), kellele oli see golfikarjääri jooksul juba teine võistluse võit - Rene alustas golfiga alles sellel aastal! Teise koha sai 31 punktiga Tiit Orloff (EGCC), kellele loosiõnn naeratas hiljem ka EBS Juhtimiskoolituskeskuse hinnalise koolitusvoucheri näol.

Eraldi auhinnati ka päeva parima löögimängu tulemuse saavutanud mängijat, kes juba mitmendat aastat EBS golfivõistlusel on olnud Janar Toomesso Estonian Golf & Country Club’ist. Lisaks 77’le tehtud löögile ja nimele Habakuk Cup’i ajaloolisele karikale võitis Toomesso korduvalt Euroopa TOP100 golfiväljaku hulka valitud Sea Course’i 10ndal rajal peetud «lähimale lipule» võistluse, mille eriauhinnaks oli Elisa Eesti pannud uhke Huawei nutitelefoni.

EBS Alumni Golfi üheks traditsiooniks on see, et mängijad toovad ka oma ettevõtetest auhindu ning kõik võistlejad lahkuvad võistluselt mõne meenega ning uute tutvustega.

EBS tänab kõiki võistlejaid panustamast ja Madis ning Mart Habakukke, kes on EBS Alumni Golfi alati toetanud. Madis ise golfi väga palju elus mängida ei jõudnud, kuid oli alati vaimustatud EBS golfivõistluse aurast ja soojusest, mis võistlusjärgselt vilistlaste seas on ikka olnud.

Mart Habakuk ütles autasustamisel, et võistluse kuupäev 21. september sattus tema isa mälestusvõistluse päevale täiesti juhuslikult ning seda juhust on hea tulevikus ära kasutada – järgmised Habakuk Cup võistlused saavad toimuma 21. septembril sügisesel madisepäeval, mis on nime saanud apostel ja evangelist Matteuse järgi. EBS’i vilistalste, koostööpartnerite ja golfimängijate jaoks on madisepäev lisaks Madisepäeva lahingule nüüdsest ka Habakuk Cup’i võistluspäevaks olenemata nädalapäevadest.

See on ilus mälestus Madis Habakuke elule ja tööle, mida tähistada iga-aastaselt ka golfiringkonnas Estonian Business Schooli vilistlaste ja sõpradega.

Vaata pildigaleriid!