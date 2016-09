Bruce Willise fännid saavad võimaluse osaleda ta uues filmis

Režissöör Eli Rothi käe all valmivas filmis mängib Willis kättemaksjat ning võtted algavad sel nädalalõpul Chicagos, edastab The Independent.

Filmitegijad otsivad Willise fännidest chicagolasi, kes sooviksid osaleda massistseenides.

«Selles filmis on roll ka Chicago suurepärasel arhitektuuril. Filmime ajal, mil ametiasutused ja poed on lahti, samas üritame linna tavapärast elurütmi võimalikult vähe segada. Mõistame, et oleme külalised ja käitume vastavalt,» edastasid filmitegijad.

Kuigi võtted toimuvad mitmel päeval, saab «Die Hard» filmidest tuntud Willlist Chicagos näha vaid ühel päeval. Enamik Chicagos ülesvõetavast on autode tagaajamisstseenid, milles on tegelasteks Willise kaasnäitlejad.

Algupärane «Death Wish» linastus 1974. aastal, peaosas oli siis Charles Bronson, kahe aastakümnega valmis sellest filmi põhjal veel neli lisafilmi.

1974. aasta filmis kehastas Charles Bronson Paul Kerseyt, kelle naine tapeti ta koju sissetunginud kurjategijate poolt ja tütar vägistati. Kersey asub kätte maksma.

Uusversioonis näeb lisaks Bruce Willisele Vincent D´Onofriot ja Dean Norrist.