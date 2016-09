Madonna ja Hillary Clinton on sugulased

Nad on samast perekonnaliinist, sest neil on ühised esivanemad, kes elasid kümme inimpõlve tagasi, edastab US Weekly.

Ei ole teada, kas Madonna oli sugulusest varem teadlik, kuid ta avaldas, et toetab USA presidendikampaanias Clintonit.

Clinton on Kanada prantslasest emapoolse esivanema kaudu suguluses ka Celine Dioni, Alanis Morrisette´i ja Angelina Joliega.

Clintonit, Madonnat, Jolied, Dioni ja Morrisette´i seob Jean Cusson, kes suri 1718. aastal Kanadas Quebeckis St. Sulpice`is.

Clinton ja Madonna ei ole ainsad kuulsused, kes on omavahel suguluses. Näiteks Briti prints Cahrles ja tuntud inglise näitleja Ralph Fiennes on omavahel seotud esivanematega, kes elasid kaheksa inimpõlve tagasi.

New England Genealogical Society andmetel on suguluses ka näitlejad Ben Affleck ja Matt Damon. Nende kauge ühine esiisa elas 17. sajandil.

Näitleja Halle Berry teatas 2012. aastal, et ta on suguluses Alaska endise kuberneri, vabariiklasest poliitiku Sarah Paliniga. Berry ei täpsustanud, kuidas nad suguluses on, kuid tema andmetel olid ta esivanemad orjad ja Palini omad istanduse omanikud.

Näitleja Denis Leary ja saatejuht Conan O´Brien on lähemad, vaid kolmanda põlve sugulased.

Lähedases suguluses on ka ameeriklasest telestaar Al Roker ja muusik Lenny Kravitz, kes paljastasid 2011. aastal, et nende vanavanemad olid nõod.

Veel on suguluses USA president Barack Obama ja näitleja Brad Pitt, kelle ühiseks esivanemaks oli Edwin Hickman, kes suri 1769. aastal Virginias.