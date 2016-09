Vaata: Metsatöll avaldas videosingli «Vimm» novembris ilmuvalt kogumikplaadilt «Vana jutuvestja laulud»

Alates Metsatöllu kõige esimesest demoplaadist «Terast mis hangund me hinge» on 17-aasta jooksul ilmunud ansamblil oma muusikaga seitse täispikka stuudioalbumit, lisaks on Metsatöll üllitanud kontsertsalvestusi, DVD-sid, teinud koostööd väga heade heliloojate, muusikute, dirigentide ning laulukirjutajatega. Tuntumad neist; Kukerpillid, RAM, Veljo Tormis, Valter Ojakäär ei jäta kindlasti külmaks ei eesti- ega muumaalasi. Metsatöllu laulupagasis on pea sada oma laulu, lisaks paar tosinat seadet Eesti heast muusikast. Nüüd oli ülim aeg kokku panna üks kogumik «jutuvestja lauludest» – Metsatöllu loost ning mõtetest kõigest sellest, mis Metsatöllu südamel on.

Lauri Õunapuu: «Meilt on mitut puhku küsitud, et millisel plaadil oli see või too lugu, mida te just mängisite. Millisel albumil oli see lugu, kus oli see refrään mis läks nii… Kaunis raske on soovitada kõiki plaate korraga, ka arusaam parimast helipildist muutub aja jooksul. Otsustasimegi nüüd, et vähemalt osa meie parimatest paladest, mida ikka ja alati on meilt küsitud, vajab uut ja värsket valmistlemist, uut lihvi ja kogumist ühele uhkele Metsatöllu verstapostile, plaadile «Vana jutuvestja laulud».»

Metsatöllu kogumikplaadil on 14 vana ja head laulu, mis on kõik uuesti masterdatud Roundsound stuudios Keijo Koppeli käeall. Viie loo heliread on ka uuesti kokkumängitud. Samas stuudios on salvestatud ka kogumikul olevad kaks täiesti uut lugu: «Vimm» ning «Meri ja maa».

Lugu «Vimm» räägib eestlaslikust tulest tuha all – igast väikesest muutusest kodukülas saab ühel hetkel täiesti uus arusaam ning elukorraldus. Igast lahkelt pakutud abist muutuda moodsamaks ning edukamaks saab ühel hetkel sõltuvus. Sõltuvus muutuda ühiskonna poolt aksepteeritavaks. Me võime sellega leppida ehk ei, siiani kipub see olema ajalooline paratamatus. Kuipalju, kas ja millal me sellega lepime, on aga täiesti teine küsimus – seniks on käsi rusikas, sõrmenukid sõrmesurumisest valged kui merevaht ning terav silm jälgimas arbuja sõnuvat kirvest. Seniks, kuni ühel hetkel öeldakse: «Aitab!». Video võeti üles 2016 a. suve lõpul Varbuse Muusikamõisa nurmel. Filmis ning lõikas Indrek Kasesalu.

Metsatöllu kogumikplaat «Vana Jutuvestja Laulud» ilmub 11. novembril plaadipoodides üle Eesti nii CD, vinüüli kui ka kasseti kujul, lisaks on kogumik saadaval enamikes digikanalites. Kogumikplaati saab alates tänasest ette tellida bändi veebipoest, samuti plaadipoodides Lasering, Terminal, Apollo ja Rahva Raamat.

Metsatöll – «Vana jutuvestja laulud» lugude nimekiri:

1. VEELIND

2. VIMM

3. KÜÜ

4. MUST HUNT

5. KIVINE MAA

6. KAHJAKALDAD

7.TERAST MIS HANGUND ME HINGE

8. VAID VAPRUST

9. VANA JUTUVESTJA LAUL

10. VÄGI JA VÕIM

11. RAUAST SÕNAD

12. MERI JA MAA

13. SAAREMAA VÄGIMEES

14. KUNI POLE KODUS, OLEN KAUGEL TEEL

15. SEE ON SEE MAA

16. LAHINGUVÄLJAL NÄEME, RAISK!

Eelolevad kontserdid ning esitlused:

1.10 Varbuse muusikamõis – singli “Vimm” esmaesitus, suurejooneline põimitud kontsert koos Ummamuudu ning kooriga Mõtsamuudu Kunnakuur.

28.10 Pärnu – Kuursaal

«Vana jutuvestja laulud» esitluskontserdid, soojendab Taak:

11.11 Põlva - Ööklubi Kino

18.11 Tallinn - Rock Cafe

26.11 Tartu - Rock'n'roll