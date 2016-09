Video: hijabi kandnud uudisteankur on esimene Playboyle poseerinud moslem

22-aastase Noor Tagouri pilt on Playboy oktoobrinumbri esikaanel ja temast on ajakirjas pikk artikkel, mida ilmestavad veel mitmed fotod, edastab Daily Mail.

Tagourit tutvustakse Playboy kirjutistesarjas «Renegades», milles räägitakse naistest, kes soovivad ja suudavad ühiskonda muuta.

Lääne-Virginiast pärit naise sõnul tahtis ta saada esimeseks hijabi kandvaks uudisteankruks USA kommertstelevisoonis ja see õnnestus. Ta postitas endast juba 2012. aastal sotsiaalmeediasse foto, mille teda on näha kanali ABC 7 News uudisteankru laual istumas, juures tekst: «Esimene hijabi kandev uudisteankur Ameerika televisoonis».

Marylandi ülikooli lõpetanud naine töötab nüüd videouudiste kanalis Newsey.

Playboy fotodel kannab moslemist ameeriklanna lisaks hijabile musta värvi teksapükse, Converse spordijalatseid, valget T-särki ja musta värvi nahkjakki.

Juba on nii ajakiri kui uudisteankur saanud tagasisidet, et mosleminaise nägemine esikaanel on šokeeriv.

Tagouri teatel ei lase ta end kriitikast mõjutada.