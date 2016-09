Aja jooksul käekiri muutub, kuid miks?

Grafoloogide arvates näitab käekiri üldjoontes, milline on inimese iseloom, kuid kindlasti ei saa ainult käekirja järgi määrata, milline inimene on, edastab Science of US.

Mitmed käekirjauuringud on näidanud, et käekiri ja tähed muutuvad aastatega, samuti muutub allkiri. Käekiri võib muutuda ka siis, kui pikka aega ei ole midagi käsitsi kirjutatud või kui kirjutatakse liiga sageli. Käekirja mõjutab mingil määral see, kui kiiresti tuleb kirjutada, milline on kirjutatava sisu ja milline on meeleolu.

USA Florida ülikooli psühholoogi Laura Dineharti sõnul mõjutavad käekirja muutumist nii vanus kui elusündmused. Kui käsitsi kirjutamine muutub raskeks ja selles on suuri muutusi, siis võib see viidata näiteks mõnele algfaasis haigusele, kaasa arvatud Alzheimeri tõvele.

Käsitsi kirjutamist mõjutab inimese tervislik seisund, kuid on teada, et vanemas eas organism, kaasa arvatud lihased nõrgenevad ja see omakorda mõjutab kirjutamist.

Dineharti arvates on käsitsi kirjutamine nagu jalgrattaga sõitmine, kui seda mõni aeg ei kasuta, läheb see rooste, kuid õpitud oskus meenub kiiresti.

Mitmete uuringute kohaselt mäletatakse käsitsi kirjutatud tekste paremini kui arvutiga kirjutatuid.