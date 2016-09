Video!Jaanus Nõgisto: mina ei häbene oma elulooraamtus mitte ühtegi rida, ühtegi tähte ega ühtegi nooti!

Jaanus Nõgisto oma Hiiemaa kodus.

Kõik sai alguse ühest Jaanus Nõgisto intervjuust Tiina Langile ja ajakirjale Mari, mis osutus sedavõrd põnevaks, et Lang soovis Nõgisto mälestusi palju mahukamas formaadis kirja panna.

Tiina Lang: Selle peale ütles Nõgisto, et mis kurat, keda see võiks huviatada. Ta andis mulle mõned telefoninumbrid ja ütles, et küsi minu sõpradelt, kas minu elu lugu üleüldse kedagi huvitaks või mitte.

Lang küsiski ja sai positiivset tagasisidet, mis kannustas ka Nõgistot ennast oma mälestustes sirvima.

Jaanus: Oma lugusid sirvides õppisin ma ka ise üht teist tundma ka endast ja endavanusest põlvkonnast, enda kaasteelistest ja sõpradest. Minu esialgne skepsis selle raamatu suhtes sai selle protsessi käigus võidetud ja mina ei häbene sellest raamatust mitte ühtegi rida, ühtegi tähte ega ühtegi nooti.

Kui aga Tiina Lang midagi kahetseb, siis seda, et raamatust nii palju head kraami veel välja jäi.

Tiina: Neid lugusid on Jaanusel nii palju juurde tulnud, et mul on kohati isegi kahju, et see raamat on küll väga mahukas, aga mee oleks võinud selle isegi kaks korda mahukama teha. See raamat pole ainult Jaanusest, vaid on ka tema põlvkonna lugu.

Jaanus: Raamatuga kaasneb ka minu valitud lugudega heliplaat «Valge lind» ja need lood on tõesti minu jaoks kõige tähtsamad. Lood, mida mina olen teinud. Esimese loo kirjutasin näiteks 18-aastaselt. Ja viimast lugu kirjutades olin aasta noorem, kui ma praegu olen.

Kõige erilisem raamatuesitlus toimus Nõgisto jaoks Hiiemaal, kus on tema emapoolse suguvõsa juured ning kus tal ka endal praegu maakodu.

