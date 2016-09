Video! Telefoni või kirja teel pidev tülitamine saab Eestis kriminaalkuriteoks

Kooskõlastusringile saadetud Istanbuli konventsiooni eelnõus puudutab Eestit eelkõige ahistav jälitamine. Eestis on nimelt ahistava jälitamisega elu jooksul kokku puutunud 13 protsenti naistest ja väga paljud neist pole kahjuks seaduse puudulikkuse tõttu täna politseilt abi saanud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu: Siiani ahistamise ja jälitamise poolelt eraldi sanktsiooni polnud, oli nn eraviisiline jälitustegevus, aga see eraviisiline jälitustegevus on pigem siiski süstemaatiline ehk spioneerimine, teise inimese jälgimine. Näiteks paigutatakse pealtkuulamise või -jälgimise aparaadid.

Aga ahistava jälitamise mõte ei pruugigi seisneda selles, et inimesel käiakse pidevalt tänaval kannul. See võib tähendada näiteks pidevaid terroriseerivaid telefonikõnesid, jne.

Veel soovitakse kriminaliseerida Eestis naiste sundabielud ja naiste suguelundite sandistav ümberlõikamine.

Kui ahistav jälitamine on Eesti ja Euroopa probleem, siis sundabielud ja naiste suguelundite sandistava ümberlõikamise kriminaliseerimine on Eesti jaoks siiski ennetustöö ehk siis ettevalmistus ajaks, mil Eestis hakkab elama palju Aafrika, Lähis-Ida ja Aasia kodanikke, kes just usulistel ja rituaalsetel põhjustel selliseid õudusi teevad.

Seksuloog Imre Rammul: See on nagu meestel tehakse ümberlõikamine. Just nii toimetatakse mitmetes riikides, eelkõige just Aafrika riikides ka naistega, kellel eemaldatakse kliitor ja vahel ka väikesed häbememokad. On religioone, kus õmmeldakse naisel häbememokad ka kuni pulmadeni kinni.

Urmas Reinsalu: Meie kultuuritavas ei ole tavaks sundida pisikest tüdrukut vana mehega abielluma. Aga on kultuure, kus see on täiesti okei. Nad ei kujuta isegi ette, et see võiks olla midagi õigusvastast. Loomulikult on meie puhul tegemist ennetava preventiivse vahendiga, et inimesed, kes tulevad siia elama Aafrikast, Aasiast, Lähis-Idast või mujalt, et meie riigis tuleb elada meie kehtestatud reeglite järgi. Naise väärikus on Eestis kaitstud.

