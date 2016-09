Briti rock-sensatsioon Biffy Clyro esineb juba kuu aja pärast Tallinnas

Vaata, milliseid lugusid mängiti juulis Raadio 2 eetris enim!

Raadio 2 tegi nimekirja juulikuus enim mängitud lugudest. Nimekirjas on kokku 20 lugu millest 16 on eesti keelsed ja 4 inglise keelsed. 7 lugu on kohalikelt artistidelt, 14 aga välismaistelt.