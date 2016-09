Burgundia veinitootjad kaitsevad kallihinalist viinamarjasaaki öiste patrullidega

Sel aastal on piirkonda mitmel korral tabanud rahetormid ja vihmaperioodid, mille tõttu saak on tavapärasest väiksem, edastab The Local.

Järele jäänud marju noolivad vargad, kes soovivad need maha müüa ja kasu teenida.

Raadiojaama France Info teatel varastati ühest veinimõisast juba suur kogus viinamarju, millest oleks saanud toota 100 pudelit kõrgekvaliteedilist veini.

Varguste ennetamiseks lõid veiniviinamarjade kasvatajad käed, et loovad öised patrullid, mille abil saaki valvata. Tootjate teatel otsivad nad eelkõige võõraid sõidukeid, mis on öisel ajal nende viinamarjakasvanduste lähistel, kuna neis võivad olla potsentsiaalsed vargad.

Üks viinamarjadest ilma jäänu on Eric Boussey, kelle sõnul sai ta varguse tõttu suurt kahju.

«Peaagu kõik veini tegemiseks kasvatatud viinamarjad viidi minema, jäeti vaid käputäis, mida tõenäoliselt ei jõutud ära korjata. See teeb tigedaks. Neist marjadest oleks saanud kümneid pudeleid veini,» teatas veinimõisa omanik.

Viinamarjakasvatajast veinitootja Luc Hiboni sõnul tuleb neil kokku hoida ja end kaitsta, sest muidu läheb kogu raske töö raisku.

Ta lisas, et kuna tormid ja rahe kahjustasid saaki, siis on selle aasta saak seda hinnalisem ja see huvitab vargaid, kuna selliste viinamarjade müük toob rohkem sisse.

Lisaks kohalikele veinitootjatele patrullib piirkonna viinamarjakasvatustes ratsapolitsei.