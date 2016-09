Video: Trump võrdles 1996. aasta Miss Universumit seaga, kaunitar lajatas nüüd tagasi

USA politsei palus kodanikel, kes ei jäänud rahule vabariiklase Donald Trumpi ja demokraat Hillary Clintoni debatiga, mitte kurta oma rahulolematust hädaabinumbri dispetšeritele, kuna see takistab tegelikult hädas olijate aitamist.

Eile, 26.septembril toimus Hiinas Miss All Nations 2016 iludusvõistluse finaal. Eestit esindas seal 23aastane Kertu Raja, kes naaseb sealt koju täna kogu võistluse Miss Talent tiitliga. Kertu osales sellel aastal Eesti Iluduskuninganna 2016 võistlusel, kus osutus kogu publiku ja ka ajakirjanike lemmikuks.

Faktikontroll: kumb eksis rohkem - Clinton või Trump?

Briti väljaanne Guardian ning USA ajaleht New York Times analüüsisid tänase USA presidendikandidaatide teledebati käigus esitatud väiteid, et välja selgitada, mis vastasid tõele, mis mitte. Siin on väljavõte mõlema kandidaadi argumentidest.