Briti meedia teatel on LeBlanci kaassaatejuhtideks Chris Harris, Rory Reid, Eddie Jordan, Sabine Schmitz ja Stig.

Varem põhisaatejuhiks valitud populaarne raadiosaatejuht Chris Evans osutus sarja fännide jaoks pettumuseks ja ta ise loobus saatjuhi kohast.

BBC Two produtsendi Patrick Hollandi teatel on tal hea meel, et Matt LeBlanc jätkab «Top Geari» saatejuhina, sest tegemist on autosid armastava näitleja ja autotalendiga.

BBC stuudiote juht Mark Linsey lisas, et LeBlanc sai juba esimsel hooajal väga populaarseks, võites vaatajate südamed huumori, soojuse ja kirega.

LeBlancile ei maksa saatejuhtimise ees palka ainult BBC, vaid osa sellest tuleb BBC Worldwide´ilt, mis tähendab seda, et ta tasu ei avalikustata.

Briti kultuuriministri Karen Bradley teatel makstakse BBCs saatejuhtidele ja teistele saatega seotud töötajatele vastavalt lepingule aastapalka mis on üle 150 000 naela.

Selle aasta juulis «Top Gearis» ameti maha pannud Chris Evansi arvates sobib LeBlanc autosaate juhiks paremini kui tema.

Evansi lahkumine kahandas «Top Geari» vaatajate arvu, mis kukkus 4,4 miljonilt 1,9 miljonini, kuid BBC loodab, et Matt LeBlanc teeb saate uuesti sama populaarseks kui see oli varasemate saatejuhtide Jeremy Clarksoni, James May ja Richard Hammondi ajal.

Clarksonil, Mayl ja Hammondil on Amazon Prime`is uus autosaade «The Grand Tour», mis jõuab eetrisse novembris.