Video: Jupiteri kuu Europa jäise pinna kohal on veeauru

Briti meedia teatel oli veeauru kohta oli juba varem vihjeid, kui seda leiti Europa lõunapooluse alalt, kuid nüüd saadi selgem pilt kui tehti ultraviolettvalguse uuring.

NASA teadlaste arvates võib Europal olla suur ookean milles on vett kaks korda rohkem kui Maal asuvates ookeanides ja meredes, kuid kuna Europa ookean asub jääkihi all, siis ei ole veekogu suurus teada. Samuti puuduvad andmed Europa jääkihi paksuse kohta.

NASA teatel viitab veeauru avastamine veele, kuid selle kindlaks tegemiseks tuleks saata Jupiteri kuule uurimislaev, mis teeks pinnasepuurimis, et seda kinnitada.

«Vesi on elu eeldus ja alus ning selle tõttu pakub Jupiteri kuu huvi. Europa arvatavat ookeani saab pidada meie päikesesüsteemi üheks paigaks, kus võib olla elusorganisme,» teatas NASA üks juhtidest Geoff Yoder.

NASA eesmärgiks oli esmalt uurida, kas Europal on atmosfääri, kuid ilmnes, et sellel kuul on veeaurupilved.

«Veeauru avastamine näitas, et Hubble leiab ka seda, mis ei ole tema programmis ette nähtud. Ootame innukalt, mida Europa meile veel paljastab,» teatas NASA astrofüüsik Paul Hertz.

Jupiteril on 67 kuud ja Europa on üks suurematest, olles umbes sama suur kui meie planeedi kaaslane Kuu. 2014. aasta uuring näitas, et Europa tektoonika on sarnane Maa tektoonikaga ning 2016. aasta uuring, et Europal tekib kümme korda rohkem hapnikku kui vesinikku.

Kui Hubble´i leiud saavad kinnituse, siis on Europa meie süsteemis teine kuu, millel on veeaurupilvi, sest 2005. aastal leidsid NASA teadlased, et Saturni kuu Enceladuse pinnalt kerkib veeauru, mis moodustab pilvi.

Ni NASA kui Euroopa kosmoseagentuur ESA plaanivad saata uurimissondid Jupiteri kuu Europa juurde, et saada oletustele ja teooriatele kinnitusi. NASA plaanib Europast möödalendu 2020. aastal ning ESA saadab välja Jupiter Icy Moons Exploreri (Juice), mis liigub Jupiteri kuu Ganymedese orbiidile, kuid kogub andmeid ka Europa ja Callisto kohta.