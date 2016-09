Kokkuvõte! «Eesti selgeltnägijate tuleproovis» on juba tekkinud selge favoriit?

Eelmises saates korraldati mõtteeksperiment, kus paluti selgeltnägijatel mõjutada televaatajaid oma pilguga ühe minuti jooksul. Uskumatu, aga eksperimendile tuli üle saja vastukaja nii kirjas kui telefonis, kus inimesed tunnistasid, et selgeltnägijad suutsid neid tõesti mõjutada.

Hooaja esimeses tõsises katses viidi selgeltnägijad Kamari külla Põltsamaa vallas, kus 2015. aasta kevadel leiti noore mehe Kristo surnukeha. Kristo elas pealtnäha murevaba elu, mistõttu oli lähedastele suur šokk, kui noormees 2. mail maas selili lamamas leiti. Juhtunust oli eriti vapustatud Kristo Soomes elav õde Pille, kes oli vennaga väga lähedane.

Eesti selgeltnägijate tuleproov, 2. saade / TV3

Pille oli koos oma elukaaslasega ka katse juures. Selgeltnägijatele ei öeldud, millist juhtumit neil lahendada tuleb, ja nad viidi Kristo korterisse. Evelile oli leinas inimestega suhtlemine liiga ja ta tormas toast kohe välja. Haldjapiiga pakkus pikemalt seletamata enesetappu. Pille tunnistas, et ta on mõelnud ka sellele, kas vend võis end ise tappa, kuid ta ei taha seda uskuda.

Haldjapiiga tajus, et noormees kukkus kõrgelt alla. Teadaolevalt ongi see Kristo surma põhjus. Haldapiiga arvas, et Kristo võis tarbida alkoholi, kuid perekonna sõnul see nii polnud. Politsei peab tõenäoliseks õnnetusjuhtumit. Haldjapiiga tajus «mingisugust karkassi», kust Kristo kukkuda võis.

Eesti selgeltnägijate tuleproov, 2. saade / TV3

Vladimir seisis Pille seljataha ja ütles, et Kristo räägib õega läbi tema. Pille tardus täielikult ja tunnistas pisarsilmil, et ta tõesti tundis, kuidas vend on tema selja taga.

Mustlane Vera pani kaarte ja hakkas märkamatult suunavaid küsimusi küsima. Sellest jäi siiski väheks.

Selgeltnägija Elu Kaitse lähenes juhtumile enda meetoditel - ta palus teada Kristo sünnipäeva numbrid. Tema jutt oli väga üldine ja probleemi lahendamine jäi talle keeruliseks.

Šamaan Anu tööriistaks on eriline puidust sau, mille abil ta suhtleb teispoolsusega. Anu tajus lendamist - kõrgemalt kui kolmandalt korruselt.

Voodoo-nõid Raul pakkus, et Kristo hüppas kuskilt alla. Ootamatult joonistas ta täpselt paberile selle, kust Kristo alla kukkus. See oli Kristo maja lähedal asuv mahajäetud katlamaja korsten. Raul lähenes korstnale ja istus ootamatult maha.

«See koht tundus, nagu oleks siia jälg maha jäänud. Siin on see piir, kust tagasiteed polnud,» seletas Raul. Uskumatu, aga Raul istus maha täpselt sinna, kust Kristo leiti.

Teadaolevalt läks Kristo tol saatuslikul päeval sinna ronima, kukkus alla ja suri saadud vigastustesse. Õde vaevab aga kahtlus, kas see oli ikka õnnetus.

Eesti selgeltnägijate tuleproov, 2. saade / TV3

Andrzej arvas aga, et katlamaja korsten ei puutu üldse asjasse ja lugu oli tunduvalt kriminaalsem ning Kristo tapeti ja toodi sinna. Andrzej kirjeldas juhtumit nii üksikasjalikult, et lähedastel hakkas õudne. Andrzej läks katlamajja sisse - sinna, kust leidi Kristo jope, mis oli surnukehast kaugel eemal. Andrzej tunnetas, et kaks poissi vedasid Kristo üles ja viskasid ta alla.

Politsei lükkas versiooni tapmisest kindlalt ümber - sündmuskohal polnud mingeid jälgi kõrvalistest isikutest.

Eesti selgeltnägijate tuleproov, 2. saade / TV3

Elena uuris lähemalt Kristo korterit ja kirjeldas väga detailselt noormehe elu. Ta kirjeldas täpselt ka Kristo hauda ja teadis ka, millal noormees suri. Elena tõi päevavalgele ka selle, et võibolla olid Kristo elus narkootikumid suuremad probleemid kui õde arvata oskas. Elena pakkus, et Kristo loobus uimastitest poole aasta eest, mis oli tõsi. Politsei kinnitas, et Kristo polnud surma hetkel uimasteid tarvitanud. Elena šokeeris ka teadmisega, et Kristo ei surnud kohe, vaid suutis pärast kukkumist natuke edasi roomata.

Peaaegu kõik võistlejad tajusid, et Kristo on surnud. Paljud arvasid ära, et Kristo suri kukkumise tagajärjel. Pakuti õnnetust või enesetappu ja vaid Andrzej pakkus võimalikku mõrva. Pille rahunes ja tunnistas, et ta peab leppima sellega, et tegemist oli lihtsalt ühe õnnetu päevaga.

Eesti selgeltnägijate tuleproov, 2. saade / TV3

Järgmises ülesandes istus selgeltnägijate ette neli naist, kellel on millegi ees halvav foobia. Üks naine kartis liblikaid, teine kloune, kolmas lennukiga lendamist ja neljas linde.

Saate žürii otsustas ootamatult, et saatest pidi lahkuma kaks inimest - Urmas ja Elu Kaitse. Saate parimaks nimetati Elena, kes avaldas muljet ka esimeses saates.