David Bowie oli muusik, keda iseloomustas eriline hääl, pidev taasleiutamine, muusikalised uuendused ja silmatorkav visuaalne esitlusstiil. Bowie on paigutatud kõigi aegade saja parima artisti ja laulja hulka. Oma karjääri jooksul müüs ta 140 miljonit albumit ja ta on pärjatud kümnete plaatina-, kuld- ning hõbeplaatidega. Bowie andis oma viimase avaliku kontserdi aastal 2006, jättes endast maha suured kingad, mida üritasid täita kümned tribüütbändid. Vaid üks mees suutis seda teha nii, et pälvis palju kiidusõnu mainekatelt muusikakriitikutelt ja sai David Bowie enda soovituse. Aastal 2013 kutsus David Bowie oma facebooki lehel üles saama osa suurepärasest elamusest, mida pakub David Brightoni tribüüt-show.

David Bowie / Yui Mok

David Bowie kahe albumi «Young Americans» ja «Station to Station» produtsent Harry Maslin on peagi Eestisse saabuva tribüütshow kohta öelnud järgmist: «David Brightonil on hääl, liigutused ja välimus, et asendada David Bowiet. Vaid vähesed saaksid erinevusest aru. «Space Oddity» kogemine oli minu jaoks tõeliselt märkimisväärne õhtu». Märkimisväärse sarnasuse ja eheda etteaste tõttu on David Brightonit saatnud uskumatu edu üle maailma.

«Space Oddity- The Ultimate David Bowie Experience» hõlmab endas kirevate kostüümide vahetust, täpset lavalist ülesastumist, perfektset vokaali ja parimat taustabändi. Kontserdil saab näha David Bowie erinevaid karaktereid, alates rahvast hullutavast pop-fenomenist kuni Ziggy Stardustini.

David Brightoni seljataga toetab ja täiendab etteastet suurepärane saatebänd The Space Oddity Band, mis koosneb maailmatasemel muusikutest. Kitarrist Paul Nelsoni originaallaule on kasutatud televisioonis ja filmide taustal. Kitarrist ja taustavokaal Switch on pärit Kanadast ja teinud koostööd teiste seas ka Nancy Sinatraga. Basskitarrist Trent Stroh on samuti võtnud osa muusikateostest, mida kasutatud televisioonis ja reklaamides. Vokalist Brooke Naughton on olnud soojendaja muusikatööstuse suurnimedel, nende seas on näiteks Cheap Trick, Pat Benatar ja Fleetwood Mac. Trummide taga mängivat Ryan Browni on oma teostes kasutanud filmimuusika helilooja Hans Zimmer ja tema trummikõlasid võib kuulda ka David Bowie salvestistelt.

David Bowie / Scanpix

Ehe David Bowie elamus on Nordea kontserdimajas 31. oktoobril. Piletid on müügil Piletilevi müügipunktides.

