Brad Pitt: nüüd on kõige tähtsam laste heaolu

52-aastane näitleja ütles ajakirjale People avaldatud pressiteates, et tema ja Jolie jaoks on kõige tähtsam laste heaolu.

«See kurvastab mind väga, kuid nüüd on kõige tähtsam meie laste heaolu,» sõnas Pitt. «Palun ajakirjandusel neile sel keerulisel ajal ruumi jätta.»

41-aastane Jolie andis lahutuse sisse sel esmaspäeval ja tõi põhjuseks lahendamatud erimeelsused.

Jolie'l ja Pittil on kuus last, kellest kolm on adopteeritud: 15-aastane Maddox, 12-aastane Pax, 11-aastane Zahara, 10-aastane Shiloh ning kaheksa-aastased kaksikud Knox ja Vivienne.