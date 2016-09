Muusikaedetabel: eestlaste suveseiklusi saatis räpp

Eestis Deezerit esindava Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on juba mitu kuud kuulatuimate artistide edetabelis juhtpositsiooni hoidnud kaks legendaarset räpimaailma suurtegijat – Eminem ja Drake. «Eestlaste räpilembust kinnitab ka tõsiasi, et popmuusiku Karl-Erik Taukari kõrval olid sel suvel kuulatuimad kodumaised artistid just räpimaastikul tegutsevad 5MIINUST ning Reket,» sõnas Aron.

Räpipunt Kõik Boyz andis Hollywoodi sünnipäeval vägeva live'i, reket / Club Hollywood

Juulis tegi tõelise comeback’i ka 1990. aastatest tuntud Briti elektroonilise muusika artist The Prodigy, kes esines 6. juulil Tallinna lauluväljakul toimunud Õllesummeri avapäeval. «Enneolematult suure rahvahulga kokku toonud reivi ristiisad jõudsid tänu Tallinna esinemisele pärast mitmeid aastaid taas Eesti kuulatuimate artistide edetabeli etteotsa,» lisas Aron.

Prodigy / Erlend Štaub

Üllatusi toob Aroni sõnul ka Eestis enim kuulatud muusikapalade ladvik. «Lisaks värsketele poplugudele figureerisid suvel edetabeli teises ja kolmandas kümnes ka 2012. aastal välja lastud muusikapalad,» sõnas Aron ja tõi välja, et endale on edetabelis koha kindlustanud nii The Script looga «Hall of Fame», aasta alguses Eestit külastanud Imagine Dragons looga «Radioactive» kui inglasest Passenger muusikapalaga «Let Her Go».

Imagine Dragons Saku Suurhallis / Erlend Štaub

Augustikuu kuulatuimad muusikapalad eestlaste seas:

The Chainsmokers „Don’t Let Me Down“

Alan Walker „Sing Me to Sleep“

Sia „Cheap Thrills“

Major Lazer „Cold Water (feat. Justin Bieber ja MØ)

Mike Posner „I Took a Pill in Ibiza“

Martin Garrix „In the Name of Love“

Alan Walker „Faded“

Twenty One Pilots „Heathens“

Twenty One Pilots „Stressed Out“

Justin Timberlake „Can’t Stop the Feeling!“

Deezer on 40 miljoni muusikapalaga maailma suurim veebipõhine muusikateenus, millel on 16 miljonit aktiivset kasutajat 186 riigis. Deezeril on Eestis enam kui 40 000 registreeritud kasutajat.