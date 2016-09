Fotod ja kirjeldus! «Eesti selgeltnägijate tuleproovi» pingelises avaosas panid parimad isegi kohtunikud kangestuma

Saade algas klassikalise ülesandega: parimaks selgeltnägijaks pürgijad pidid arvama 20 minutiga, kes või mis on eesriide taga. Kõik said abiks kinnise ümbriku, milles oli müstilise asja või olevuse pilt.

Esimene vastus saabus minutitega. Lev pakkus, et seal on liblikaröövikud. Pakuti veel naisterahvast, mootorratast, mänguasju.

Ülesanne oli tõesti keeruliseks tehtud! Kardina taga istus viimast kuud lapseootel naine, kelle varbad olid vees, milles ujusid jalanahka näksivad kalakesed.

Suurejoonelise nimega sensitiiv Elu Kaitse oleks nagu eesriidest läbi näinud ja tegi sellest väga tõetruu joonistuse. Ta kirjutas pildi äärele sõna «roheline» ja uskumatu küll - kardina taga avanev pilt oligi väga roheline.

Eksperiment õnnestus ka meediumil ja esoteerikul Vladimiril, kes tajus akvaariumi. Läbinägelikud olid ka noor naismaag Haldjapiiga ja voodoonõid Raul, kes tunnetasid, et kardina taga on naine. Tõele lähedal oli Leedu bioenergeetik Andrzej.

Järgmiseks viidi läbi erakordne mõtteeksperiment, kus osalesid saatesse kandideerijad ja televaatajad. Selgeltnägijad pidid minuti jooksul televaatajate suunas saatma kogu oma tervendava väe.

Nõid Urmas tõstis häält ja protesteeris, et vägi ei saa vaatajani jõuda, kuna tegu pole otsesaatega, kuid ta lubas oma väe edastada teisi kanaleid kaudu.

Järgmises katses näidati võistlejatele nelja lapsefotot.

Ühel fotol oli saatejuht Urmas Eero umbes seitsmeaastasena. Tema tunnistati surnuks lausa mitmel korral.

Nõid Urmas ja sensitiiv Elu Kaitse ütlesid aga kohe välja, milline neist on surnud. Fotodel olid lisaks Liivile Andrea Bocelli, Stephen Hawking ja Aleksander Müller.

Selgeltnägija Elena pani kohtunikud kangestuma.

Elena kirjeldas kõiki isikuid õigesti ja sellele lisaks leidis kaamerate tagant Mülleri Sassi poja naise, kes foto saatesse tõi.

Selles ülesandes paistsid silma selgeltnägija Elena, nõid Raul ja esoteerik Vladimir.

Viimases katses pandi ööklubi saali 12 kasti, millest ühes oli üks identsetest kolmikutest. Ülesanne osutus paljudele selgeltnägijatele vägagi jõukohaseks.

Võistlejate saatuse otsustasid selgeltnägija Marilyn Kerry, tähetark Igor Mang, muusik ja esoteerik Lea Dali Lion ning saatejuht Urmas Eero Liiv.

«Eesti selgeltnägijate tuleproovi» uue hooaja võistlejad on järgmised:

Elena on klassikaline selgeltnägija, kes näeb ennustuslikke unenägusid. Juba lapsepõlves tajus Elena, et tema unenäod lähevad täide ja ema ütles talle seetõttu, et hoia need enda teada, muidu peetakse hulluks. Elena on end esoteerika vallas palju täiendanud ja arendanud ning võtab oma kabinetis ka hädalisi vastu, kellel elumuredes ja rasketes valikutes on selgeltnägija tuge vaja.

Antonina on ravitseja, tema energeetiline massaaž lööb pea selgeks ja mõtted liikuma. Tundlik ja empaatiline vaist aitab Antoninal inimeste elusündmusi ja minevikku tajuda. Antonina on leidnud kadunud inimesi ja ennustanud ette nii enda kui teiste elu keerdkäike.

Anu on šamaan, kelle vägi tuleb looduse põhielementidelt – maast, õhust, tulest ja veest. Tulest päästetud puujuurest meisterdatud nõiasau võimaldab tal tunnetada energia liikumist ja näha seda, mis teistele varjatuks jääb. Tundlik ja vägev naine on ühtlasi Kaitseliidu instruktor.

Meedium ja esoteerik Vladimiri suguvõsas on mitmeid eriliste võimetega inimesi, kes näevad ennustuslikke unenägusid. Ka Valdimir avastas üsna varakult oma üleloomulikud võimed – ta suudab ette ennustada surma ja võtta ühendust siit ilmast lahkunute vaimudega.

Noor naismaag Haldjapiiga tajub erinevaid maailmu, suudab suhelda surnutega, tunnetab inimeste seisundeid, oskab vaadata tulevikku ja minevikku.

Martin nimetab ennast psühhosemiootikuks ja ta on loonud maailma kirjeldamiseks terve oma märgisüsteemi, ühendades semiootika, filosoofia ja vaimsed praktikad. Martin on maag Hannes Vanaküla õpilane ja mõttekaaslane. Ta tegeleb müügi ja turunduse valdkonnas ning tegutseb ka inimeste personaalse nõustajana.

Urmast huvitavad vaimsed praktikad ja nõiandus juba terve elu, isepäine isemõtleja pälvis selgeltnägijate tuleproovi katsetel kohe tähelepanu.

Nime Elu Kaitse taga on paljulapseline tegus naine, kes oli kunagi asjalik kinnisvaramaakler, kuni kohtus Siberi šamaanidega. Sealt sai alguse tema vaimne teekond ja praegu aitab Elu Kaitse inimesi numeroloogia ja Taro kaartidega ning maalib hingepilte.

Eveli nimetab ise ennast nõiaõpilaseks. Tema abiliseks nähtamatu maailma tajumisel on karusloomanahad – ilves, nugis, rebane, mis teravdavad tunnetust.

Raul on pagan, kellel on huvi ka šamanismi ja voodoo traditsioonide vastu. Ta aitab inimesi ka läbi Facebooki, aidates neil langetada valikuid ja õpetab, kuidas iseendaga ise toime tulla.

Vera on mustlanna, kes on pärit auväärsest Moskva mustlaste suguseltsist. Alles küpses eas avastas Vera enda jaoks kaardid ja ennustamise. Vera ei tegele niivõrd minevikuga, kuivõrd tuleviku ennustamise ja ette hoiatamisega.

Andrzej on rahvuselt poolakas ja pärit Leedust. Ta on bioenergeetik, kes lõi lained ka Leedu selgeltnägijate tuleproovis, jõudes sealse saate finaali.