Ilves jagas kõnepulti maailmakuulsa näitlejaga

Ilves ütles avasõnavõtus, et meil kõigil tuleb anda oma panus selleks, et põgenike ja pagulaste lastel oleks võimalus täisväärtuslikule elule. «Laste õiguste kaitsmise kõrval on seetõttu eriti oluline neile hariduse andmine. Tagades pagulaslastele hariduse, võimaldame neile kindlama tuleviku,» sõnas riigipea.

Ilves märkis, et Eesti panustab süstemaatiliselt riikliku abi kaudu pagulaslaste haridusse. «Näiteks Jordaanias asuvas põgenikelaagris on Eesti riigi abiga arvutiklassid ja lastele tagatud arvutiõpe. Haridustee jätkamine on tagatud ka pagulaslastele, kes on asunud elama Eestisse,» lisas ta.

ÜRO andmetel oli 2015. aastal maailmas kokku 244 miljonit põgenikku. Viimase 15 aastaga on põgenike arv proportsionaalselt suurenenud kiiremini kui maailma elanikkond. Põgenikest iga kaheksas on laps. Lapsed on pagulas- ja põgenikekriisis üks kõige haavatavamaid gruppe.

Täna toimub New Yorgis ÜRO peasekretäri egiidi all esimene rändeteemaline tippkohtumine, mille raames võtavad riigipead ja valitsusjuhid vastu poliitilise lõppdeklaratsiooni, milles kinnitavad ühist vastutust globaalse rände parema juhtimise ning pagulaste ja migrantide aitamise ees.